Сенатор закликав США скористатись досвідом України і від'єднати частину енергомереж від цифрових технологій

США можуть навчитись досвіду України в кібербезпеці, вважає сенатор США Ангус Кінг. Сенатор, який є членом комітету Сенату з питань енергетики, закликав уряд розглянути можливість від'єднати деякі цифрові системи керування стратегічними об'єктами державної енергомережі і замінити їх на фізичні, які не зможуть зламати хакери.

Сенатор розповів про свою ініціативу у Facebook: "... я запропонував законопроект, щоб поновити певні елементи ручного управління енергомережею, щоб захистити нашу інфраструктуру. Якщо хакери зламають нашу енергомережу, не лише вимкнеться світло вдома, питанням нестачі світла вдома: фінансові системи, лікарні та інші заклади постраждають", - зауважив сенатор.

Заміна деяких цифрових систем на фізичні, недоступні для хакерів, допомогла Україні відновити роботу енергомереж після кібернападів 2015 року, пише видання Sun Journal.

"Інколи старе - найкраще", - говорить Кінг в коментарі виданню.

Законопроект, який передбачає виділення 10 мільйонів доларів на проведення дослідження ізолювання ключових ділянок мережі, був схвалений Сенатом минулого скликання.

Для того, щоб це рішення було прийняте, відповідний законопроект має затвердити і Палата представників Конгресу США. Співавтор відповідного законопроекту Датч Рапперсберг описує цей підхід, як "назад у майбутнє".

Ідея належить Національній лабораторії штату Айдахо, науковці якої досліджували напад на Україну, говорить Кінг.

Цей напад, наголошують у ЗМІ, є єдиним відомим значним нападом на енергомережу. Частково це пояснюється тим, що такий напад потребує більш спеціалізованих знань промислових систем, ніж для хакерських нападів на споживчі технологій, такі як комп'ютери, чи смартфони.

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