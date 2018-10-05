4 поради для Київенерго. Енергозбереження по-американськи

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Як перетворити звичайне помешкання на енергоефективну оселю? Цим питанням в Україні з наближенням холодів, здається, переймаються усі. Постійне подорожчання комунальних послуг і газове протистояння з Росією спонукало звичайних українців активно долучатись до руху за енергоефективність і в офісах та в спілкуванні поза роботою часто чути розмови про переваги бойлерів над централізованим споживанням гарячої води, залучення «теплих кредитів», та інше.

Тим більшим було моє здивування, коли переїхавши до околиці Вашингтона я не побачила того, що в Україні вже стає звичним – більшість помешкань не має ані металопластикових вікон зі склопакетами, ані зовнішнього утеплення стін, або навіть просто товстих стін – переважно житлові будинки мають стіни з пресованих панелей OSB. Деякі будинки мають сонячні батареї на даху. Однак, таких все одно меншість.

Щоб зберегти історичний колорит "одноповерхової Америки" і зберегти природу, околицям американської столиці доводиться жертвувати деякими досягненнями енергоефективності.

Електроопори, які підтримують мережі, мають дуже давній вигляд і їх падіння під час буревіїв на рідкість. Все ж, такі історичні електроопори більш приємні для ока і надають пейзажу історичного колориту. Хоча клімат тут більш теплий, ніж в Україні, щонайменше раз на рік може бути значний снігопад, який часто спричиняє аварії на електромережах, залишаючи цілі райони без струму на час ремонтних робіт, які провадяться справді швидко і з використанням сучасної техніки.

Здається, хвиля енергоефективності обійшла Америку стороною. Однак, таке враження є оманливим і за свого досвіду я побачила, що насправді система працює ефективно, стимулюючи заощаджувати енергію.

Ось декілька ідей стосовно того, що могли б запозичити українські енергокомпанії у Америки, щоб зробити відносини з клієнтами прозорими і ефективними.

Повністю відсутні плати "за того хлопця"

Рахунок за електроенергію "прив’язано" до окремої особи, а не до помешкання. Рахунок переходить з тобою від одного помешкання до іншого. Якщо йдеться про сім’ю, то сім’я має визначити відповідального – голову "домогосподарства", на якого буде записаний рахунок за електроенергію.

При зміні оселі, як субсидії, так і борги зберігаються за людиною. Тому питання стосовно того, чи мали попередні пожильці борги, чи була на квартирі субсидія і таке інше, не фігурують при продажу чи оренді житла.

Питання, чи сплачують рахунки твої сусіди, у США просто не виникає. Це дозволяє уникати обурливих ситуацій на зразок тієї, яку двом моїм знайомим киянкам довелось пережити цієї зими, коли вони отримали листи від енергопостачальника, що, не дивлячись на те, що вони сплачували дисципліновано за тепло, послуги повною мірою надаватись не будуть через недостатній рівень оплати усім будинком. Це стало прикрою новиною і зовсім не стимулювало заощаджувати.

Енергокомпанія ставиться до споживачів як до друзів в питанні енергозбереження

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​Чи заощаджую я енергію? Наскільки багато енергії споживає моє домогосподарство порівняно зі 100 схожих заселених помешкань? Як змінилось моє енергоспоживання з часом? Як моє енергозаощадження допомагає району, в якому я живу? На всі ці питання я можу отримати відповіді в щомісячному листі від енергокомпанії, чи на їх сайті. До такої "конкуренції з сусідами" спонукає і те, що енергозбереження дає реальну можливість знизити оплату за електроенергію, яка за невелику квартиру може коливатись від 50 до 100 доларів на місяць.

Енергокомпанія активно долучає споживачів до регулювання пікових навантажень

В штаті Меріленд, пікове навантаження на енергомережу припадає на декілька днів влітку, коли через спеку всі користуються кондиціонерами. Енергокомпанія надає знижки на електроенергію за зменшення споживання струму в цей час. Як це відбувається на практиці? Якщо ти записуєшся до програми, то на твоєму термостаті, який регулює подачу електроенергії, вмикається червона лампочка і ти фізично не можеш увімкнути струм.

​Компанія встановлює "розумні термостати" безкоштовно і це дозволяє їй більш ефективно розподілити пікове навантаження на мережі.

В Києві ж люди самі організовуються на такі акції енергозаощаджень, але через непередбачуваність різких стрибків у споживанні енергії для енергокопаній, такі акції, за повідомленнями, часто стають проблемою, а не полегшенням для енергокомпанії.

Що робити, щоб заощадити енергію?

Якщо споживач енергії справді не на жарт налаштувався зберігати енергію, компанія – енергопостачальник пропонує провести аудит помешкання - представники енергокомпанії можуть навіть завітати до вас додому з порадами про підвищення енергоефективності, а також провести повний аудит та оцінку енергоефективності. Усе це обійдеться в 100 доларів.

Енергокомпанія також має різні види партнерств, які дозволять уважному споживачу економити гроші і на купівлі суміжних товарів. Знижки за такими партнерствами надаються на різні товари - від енергоощадних лампочок сертифікованих програмою, домашньої техніки і до ... нового будинку. Також компанія може забрати у вас старий, але працюючий холодильник чи морозильну камеру і дати за них невелику платню, аби вони не потрапляли на смітник.

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