США та Європейський Союз закликали до негайного початку переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії до ЄС

Майбутнє Західних Балкан - у Європейському союзі. Про це йдеться у спільній заяві урядів США та ЄС. Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

Заява відзначає про згоду США та ЄС щодо подальшого посилення їх залученості до Західних Балкан для підтримки просування цього регіону до Європи.

"Ми підкреслюємо нашу повну підтримку процесу розширення ЄС. Вступ до ЄС, пріоритет країн регіону Західних Балкан, допомагає консолідації демократичних інститутів, захисту фундаментальних прав, та прогресу щодо верховенства права. Цей регіон має бути частиною ЄС. Ближча інтеграція покращить стабільність та стане чинником заможності людей у цьому регіоні. У цьому контексті, ми наголошуємо, що переговори щодо вступу з Албанією та Північною Македонією мають розпочатись без затримок", - відзначає заява.

Заява також наголошує на підтримці з боку США та ЄС територіальної цілісності Боснії та Герцеговини; важливості діалогу за сприяння ЄС для нормалізації відносин між Сербією та Косово; та закликає політичні сили у Чорногорії підтримувати "стратегічну орієнтацію, яка віддзеркалює бажання народу Чорногорії досягнути реформ необхідних для того, щоб зробити їх сподівання про майбутнє в ЄС реальністю".

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