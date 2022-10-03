Кілька країн Євросоюзу погодилися у швидкі терміни провести навчання для 15 тисяч українських військовиків. Про це повідомляє Reuters із посиланням на німецьке видання Spiegel. Журнал у свою чергу посилається на джерела в ЄС.

Як повідомляється, наступного тижня у Брюсселі мають повідомити деталі цих тренувань, але відомо, що штаб-квартира цієї операції буде у Польщі, Варшава має отримати фінансування на її створення.

Німеччина, як пише Spiegel, планує навчання українських військовиків у центрі моделювання бойових дій, в інших місцях цієї країни тренуватимуться також українські інженери, медики та представники інших спеціальностей.

Раніше у серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Берлін планує навчати українських солдатів, а уряд Данії висловив підтримку британському проекту із навчання українських військових.

Spiegel звернувся до міноборони Німеччини за коментарем.

Як повідомляв Голос Америки, міністри оборони ЄС на зустрічі у Празі 30 серпня погодилися розпочати "роботу, необхідну для визначення параметрів нової місії військової допомоги Україні".

«На шляху є багато тренувальних ініціатив (для українських військовиків - ред.), але потреби величезні, і ми повинні забезпечити узгодженість цих зусиль», - заявив тоді Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.