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Мешканка Детройта покинула престижну роботу і почала годувати бідних. Відео

  • Голос Америки
Мешканка Детройта покинула престижну роботу і почала годувати бідних. Відео
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Мешканка Детройта покинула престижну роботу і почала годувати бідних - спочатку за свої власні кошти, а згодом створила благодійну організацію. Місто Детройт сьогодні - одне з найбідніших у США. Понад третина його населення живе за межею бідності

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Мешканка Детройта покинула престижну роботу і почала годувати бідних - спочатку за свої власні кошти, а згодом створила благодійну організацію. Місто Детройт сьогодні - одне з найбідніших у США. Понад третина його населення живе за межею бідності

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