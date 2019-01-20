Мешканка Детройта покинула престижну роботу і почала годувати бідних - спочатку за свої власні кошти, а згодом створила благодійну організацію. Місто Детройт сьогодні - одне з найбідніших у США. Понад третина його населення живе за межею бідності
Мешканка Детройта покинула престижну роботу і почала годувати бідних. Відео
Мешканка Детройта покинула престижну роботу і почала годувати бідних - спочатку за свої власні кошти, а згодом створила благодійну організацію. Місто Детройт сьогодні - одне з найбідніших у США. Понад третина його населення живе за межею бідності
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