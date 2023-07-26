США непокоїть ескалація атак Росії на інфраструктуру та цивільних після виходу з Чорноморської зернової ініціативи

Продовжує викликати занепокоєння швидка ескалація російських атак по українській зерновій інфраструктурі одразу після одностороннього виходу Росії із зернової угоди. Про це під час брифінгу у Держдепартаменті США заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.

“Минулого тижня викликало занепокоєння і продовжує непокоїти те, що одразу після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи ми спостерігали одразу протягом кількох днів і годин напади на українські порти, зернову інфраструктуру, а також проти цивільних”, – сказав Пател.

У кінцевому підсумку, сказав посадовець, США розглядають напади Росії як використання їжі у якості зброї.

В Білому домі також наголосили, що продовжать співпрацю з союзниками із вивезення українського зерна альтернативними шляхами.

"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в середу.

Таке ж занепокоєння, як повідомляв Голос Америки , висловлювали і в американському Сенаті. Так, лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл засудив напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні і відзначив швидку ескалацію агресії з боку Путіна.

“Минув лише тиждень з того часу, як Володимир Путін вийшов з угоди, що дозволяла транзитне постачання українського зерна Чорним морем. Але Росія вже перейшла від погроз суднам, що перевозили світові запаси зерна, до нападу на склади зерна в Одесі та інших прибережних містах”, - заявив сенатор.

Як повідомляв Голос Америки , британська розвідка застерегла, що російський Чорноморський флот готується перехоплювати торгові судна, які можуть прямувати до українських портів для перевезення зерна.

За їх даними, після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, її кораблі розгортаються на бойові позиції, щоб здійснити блокаду Чорноморських портів.

Участь Чорного моря у війні: зараз існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі.

Як зазначають аналітики, участь Росії у зерновій угоді означала, що війна дуже мало торкнулася Чорного моря, але “зараз існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі”.

Пател своєю чергою нагадав, що США чітко заявляли про важливість для світу такого інструменту, як Чорноморська зернова угода.

А на запитання під час брифінгу в середу, наскільки виправданим є членство Росії в ЮНЕСКО з огляду на її агресію, заступник речника Держдепу сказав: “Зрештою, це рішення не тільки Сполучених Штатів, це буде залежати від всієї організації”.