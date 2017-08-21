10 моряків есмінця John S. McCain пропали безвісти після зіткнення з танкером

Корабель, який зіткнувся з ліберійським танкером, отримав пошкодження, але самостійно добрався до порту в Сінгапурі





Десять американських моряків зникли без вісті, ще п'ять отримали поранення внаслідок зіткнення американського есмінця USS John S. McCain з торговим судном на схід від Сінгапуру поблизу Малаккської протоки.



Сьомий флот США в ніч на понеділок оприлюднив заяву, повідомивши, що ракетний есмінець зіткнувся з танкером Alnic MC, який плавав під прапором Ліберії, близько 6:20 ранку за місцевим часом. Есмінець прямував до Сінгапуру для звичайного заходу в порт.



Есмінець USS John S. McCain отримав пошкодження, йдеться в повідомленні, але самостійно добрався до порту.



Сьомий флот повідомив, що розгорнув пошуково-рятувальну операцію разом з місцевою владою. Малайзія також направила два військово-морські кораблі для участі в пошуках.



Президент Дональд Трамп і сенатор Джон Маккейн написали в Twitter, що моляться за моряків есмінця. Корабель був названий на честь батька і діда Маккейна, які були адміралами.





Це вже друге зіткнення корабля 7-го флоту ВМС США в Тихому океані за останні два місяці. У червні сім моряків загинули внсалідок зіткнення есмінця USS Fitzgerald з вантежнем судном поблизу Японії.





Капітан есмінця був відсторонений від посади, а деяких інших моряків чекає покарання, після того як командування ВМС прийшло до висновку, що невміле управління кораблем і недоліки в несенні варти сприяли зіткнення. Про це йшлося в повідомленні ВМС, опублікованому минулого тижня.

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