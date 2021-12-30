Естонія розглядає надання Україні "надзвичайної кількості" "Джавелінів" та гаубиць - ЗМІ

Естонія готова надіслати Україні "надзвичайну кількість" протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та гаубиць на тлі посилення напруження на українсько-російському кордоні. Про це йдеться у статті громадського мовника Естонії ERR News.

Втім, за міжнародними нормами, згоду на цю поставку мають дати країни, звідки походить це озброєння - США, Німеччина та Фінляндія. Лише після цього поставка буде можлива.

“Естонія ухвалила принципове рішення через міністерство оборони, що наше бажання - це підтримувати Україну озброєнням та амуніцією у нинішній складній безпековій ситуації", - повідомив виданню глава департаменту міжнародної співпраці при Міністерстві оборони Естонії Піітер Куймет.

Він додав: “Що ми зараз розглядаємо і над чим працюємо, це системи "Джавелін", протитанкові ракетні системи, і ми також розглядаємо, плануємо надати гаубиці, 122 мм, разом з амуніцією”.

За словами представника оборонного відомства, Естонія намагається допомагати у тих місцях, де Україна найбільше потребує допомоги, щоб посилити свої оборонні можливості.

На прикладі України естонські військові краще розуміють, як виглядає війна з Росією чи з підрозділами, яких Росія підтримує, - зазначив він.

Піітер Куймет в інтерв'ю естонському виданню розповів, що Естонія проводить щорічні англомовні курси для українського спецназу у Таллінській Академії оборони, а також разом з Данією та країнами Балтії фінансує навчання українських студентів у Балтійському оборонному коледжі.

“Кількість студентів наступного року може бути подвоєна, там де буде потреба”, - повідомив Куймет.

Як повідомляв Голос Америки, у вересні країни Балтії звернулись до НАТО та ЄС, щоб обговорити можливу реакцію на агресію з боку Росії та Білорусі під час військових навчань "Запад-2021".

У матеріалі використано джерела: ERR News

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