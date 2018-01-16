Посадовці ЄС закликають Великобританію відмовитися від планів про Брекзит

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Великобританію змінити свої плани щодо виходу з Європейського Союзу наступного року. Часу до завершення угоди в цій справі залишилося мало, і лідери ЄС очікують більше деталей про те, як ця країна бачить своє майбутнє.

Великобританія має вийти зі складу ЄС 29 березня наступного року, але складні переговори щодо коштовного виходу і майбутні відносини між обома сторонами мусять бути закінчені до жовтня, щоб парламенти членських країн мали час для ратифікації угоди, пише Associated Press/

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей навіть попросила дати перехідний період після Брекзиту, щоб допомогти країні вийти з ЄС без того, щоб вносити хаос на фінансові ринки і не завдати удару бізнесам.

«Якщо уряд Великобританії дотримуватиметться рішення про вихід, Брекзит стане дійсністю зі всіма його негативними наслідками у березні наступного року, якщо серед наших британських друзів не буде зміни думки», сказав Туск законодавцям ЄС у вівторок у Страсбурзі.

Туск, який очолює саміт лідерів ЄС і виступає від їх імені, посилався на британського посланника з питань Брекзиту Дейвида Дейвіса, який сказав, що «коли демократія не може змінити думки, то вона перестає бути демократією».

«Ми тут, на континенті, не змінили своєї думки. Наші серця і далі відкриті для вас», сказав Туск. А президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер додав: «Я надіюсь, що це виразно почують у Лондоні».

Associated Press підкреслює, що переговори про Брекзит, які проходять дуже поволі, зосереджуються на перехідному періоді, який має допомогти Великобританії це зробити. ЄС наполягає на дворічному періоді, але Сполучене Королівство, за всіма ознаками, за той час не зможе підписати торговельних угод з будь-якою іншою країною, якщо не матиме на це дозволу з боку ЄС. Вона і далі буде змушена дотримуватиметься всіх європейських норм, хоча не матиме в цих справах нічого до сказання. Не матиме також свого представництва в установах ЄС.

Тимчасом у Лондоні міністр закордонних справ Борис Джонсон захищав обманне твердження, що вихід Великобританії заощадить їй 481 мільйон доларів щотижня. Джонсон сказав, що це число навіть применшене.

В опублікованому у вівторок інтерв’ю Джонсон сказав, що вклад його країни до Європейського Союзу сягав 362 фунтів тижнево і збільшиться до 438 мільйонів фунтів до кінця дворічного перехідного періоду. В момент виходу з ЄС фінансові зобов’язання Великобританії щодо Європейського Союзу сягатимуть 59 мільярдів доларів.

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