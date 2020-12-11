Угорщина й Польща оскаржуватимуть вимогу верховенства закону для отримання грошей ЄС

Керівники країн Європейського Союзу після складних дискусій ухвалили в четвер бюджет організації на суму €1,8 ($2,2) трильйонів, що містить спеціальний фонд на відродження економіки після пандемії коронавірусу.

Перешкодою були застереження з боку Угорщини й Польщі, які заперечували проти положення, яке передбачає позбавлення доступу до фінансів тим урядам, які не дотримуються принципів верховенства закону.

Схвалення вимагало повної згоди усіх 27 країн організації.

Будапешт і Варшава опинилися під загрозою втрати мільярдних сум з Брюсселя у той час, як європейські структури розслідують звинувачення, що уряди Угорщини і Польщі зокрема підривають незалежність судів та засобів масової інформації.

Угорські та польські представники наполягають, що відмова ЄС виділяти гроші окремим країнам на підставі вказаних причин може бути вільно інтерпретована і використана для тиску на уряди через ідеологічні розбіжності, наприклад, у питаннях стосовно міграції, або оцінок гомосексуальних стосунків.

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, та його польський колега Матеуш Моравєцький зняли заперечення після письмової гарантії, що положення про залежність виділення грошей від дотримання принципів верховенства закону буде застосовуватися не для цього бюджету, а в майбутньому.

Польський прем’єр-міністр сказав, що його країна планує оскаржувати законність того положення у поданні до Європейського суду. Про такі ж наміри оголосив уряд Угорщини.

Такі країни як Угорщина і Польща отримують великі суми субсидій від Європейського Союзу у межах фінансової підтримки бідніших країн організації за рахунок бюджетних внесків багатших держав.

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