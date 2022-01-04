Головний дипломат ЄС їде в Україну, щоб «підкреслити підтримку»

Верховний представник Європейського Союзу у зовнішніх справах і з питань безпеки Жозеп Борель здійснює першу поїздку 2022 року за межі ЄС в Україну, де планує зокрема відвідати фронтову смугу на Донбасі.

Візит 4-6 січня має на меті «підкреслити потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в час, коли вона опинилася перед накопиченням російських військ і гібридних дій», сказано в офіційному повідомленні.

Дві сторони: США і Росія, або НАТО і Росія просто не можуть домовлятися про це, навіть якщо Москва так собі уявляє.

Борель разом з іншими чільними представниками Заходу виступає з гучним осудом зростаючої російської загрози Україні.

Москва заперечує, що готує нові силові дії, але Росія, не заперечуючи факту стягування військ, оголосила ультиматум до США і НАТО з вимогами, щоб західний оборонний альянс припинив допомагати Україні і відкликав рішення про можливість українського вступу в організацію.

Жозеп Борель наполегливо підкреслює, що Європейський Союз повинен бути повноправною стороною у будь-яких переговорах щодо системи безпеки у Європі.

«Ми не хочемо і не повинні бути спостерігачами непричетними до рішень, що виробляються над нашими головами», - сказав дипломат в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt минулого тижня.

За словами Бореля США з цим погоджуються США, і ця позиція була підтверджена у його розмовах з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

«Європейська безпека - це наша безпека. Тут йдеться про нас. Дві сторони: США і Росія, або НАТО і Росія просто не можуть домовлятися про це, навіть якщо Москва так собі уявляє», - сказав він.

Борель відкинув те, що у Європі розглядають, як російські намагання розділити Європу на сфери впливу і здобути для Москви можливість диктувати свою волю країнам на сході континенту, як це було після Другої Світової війни, заявивши, що «другої Ялти не повинно бути».

«Саме цього Москва і хоче - щоб дві сторони розділили між собою сфери впливу», - наголосив дипломат в інтерв’ю.

Він назвав «повністю неприйнятними» оприлюднені Росією вимоги до ЄС і НАТО та інші умови «особливо стосовно України».

США та інші західні країни, застерігаючи Москву від нового нападу на Україну, погодилися на початок переговорів з Росією.

Перший етап переговорів запланований на 9-10 січня у Женеві між делегаціями США та Росії.

Наступні переговори відбуватимуться 12 січня в межах комісії НАТО - Росія в Брюсселі.

А 13 січня будуть переговори з Росією у штаб квартирі Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) у Відні.

«Ми робимо багато (для підтримки України), можливо навіть більше за інших. Упродовж останніх років ми постійно підтримували Україну мільярдами євро фінансової допомоги. Ми розширюємо взаємну торгівлю і пожвавлюємо економічні відносини», - підкреслив Жозеп Борель і сказав також про плани розширення військової допомоги Україні у вигляді військової дорадчої і навчальної місії ЄС.

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