ЄС оголосив російську ПВК Вагнер під санкціями, звинувативши у злочинах в Україні

Європейський Союз оприлюднив рішення про санкції щодо російської організації, яку називають приватною військовою кампанією Група Вагнер.

Групу звинувачують у діях на користь Кремля і зокрема вказано на її участь у бойових діях проти України на Донбасі та в інших країнах.

Діяльність цієї групи є відображенням російської гібридної війни.

«Група Вагнер відповідальна за серйозні порушення прав людини в Україні, Сирії, Лівії, в Центральноафриканській республіці, в Судані і в Мозамбіку», - сказано в офіційному повідомленні ЄС, де згадано про скоєні групою вбивства і катування.

Санкції - заборони на подорожування та замороження активів стосуються Групи Вагнера, а також вісьмох фізичних осіб та трьох російських компаній.

ЄС таким чином вперше офіційно поширив дані про зв’язки між вагнерівцями та російською державою.

«Діяльність цієї групи є відображенням російської гібридної війни. Вони становлять загрозу і спричиняють нестабільність у низці країн світу», - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель.

Росія відкидає звинувачення і заявляє, що вагнерівці не представляють російську державу, та що Москва їм не платить.

Президент Володимир Путін раніше казав, що приватні військові компанії мають право на діяльність, якщо вони не порушують російські закони.

У списку осіб під санкціями, які пов'язані з Групою Вагнер, вказаний Дмітрій Уткін, колишній агент російської військової розвідки, якого названо засновником групи і відповідальним за «координацію і планування операцій з використанням найманців Групи Вагнер в Україні».

Також у списку - Валерій Захаров, радник президента Центральноафриканської республіки з питань безпеки.

Троє інших осіб під цими санкціями: Андрей Трошев, Андрей Боґатов і Александер Кузнєцов - командувачі в Групі Вагнер, які були сфотографовані на прийомі з президентом Путіним у Кремлі 2017 року, вказує агентство Reuters.

Ще два - Деніс Харітонов і Серґей Щербаков були в групі підозрюваних найманців, яких затримували минулого року в Білорусі.

ЄС повідомляє, що Харітонов воював на сході України, «збив український вертоліт» і «отримав орден Російської Федерації за заслуги перед вітчизною».

Журналістські розслідування зокрема проведені об’єднанням Bellingcat також стверджували, що російські спецслужби керували й координували найманцями Групи Вагнер на сході України 2014-2015 р.

Євросоюз ймовірно працював з документами про вагнерівців, що були зібрані під час операції української військової розвідки, яка минулого року намагалася заманити і схопити в Україні кілька десятків найманців.

Операція українських спецслужб не закінчилася затриманнями і вилилася в Україні у політичний скандал Вагнергейт, але деякі коментатори називають ту операцію результативною з огляду на зібрану інформацію про найманців та їхню діяльність.

ЄС застерігає, що найманці Групи Вагнер становлять загрозу для тих країн і регіонів, де вони діють, а також для 27 країн Європейського Союзу.

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