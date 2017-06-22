Лідери ЄС намаються усунути спірне питання міграції з порядку денного саміту

На нарадах в Брюсселі лідери Європейського Союзу намагаються приховати існуючі суперечки щодо того, хто має прийняти до себе біженців. Дехто вважає, що ці спроби пов’язані з недалекими виборами в Німеччині.

Деякі східноєвропейські країни, такі як Польща і Угорщина, зовсім відмовилися прийняти шукачів притулку, біженців і мігрантів, щоб зменшити тягар Греції та Італії, де зупинилася більшість із 1,7 мільйона мігрантів, які, починаючи з 2014 року, прибули до Європейського Союзу, втікаючи від війни і бідності на Близькому Сході та в Африці.

Незважаючи на політичний тиск, Варшава, Прага, Будапешт і Братислава дуже пристрасно реагують, і це питання викликає незадоволення багатих країн, таких як Німеччина і Швеція, куди хотіла б дістатися найбільша кількість іноземців.

Як сказав високопоставлений дипломат ЄС, Німеччина чинить тиск на інші країни, щоб вони прийняли мігрантів, але перед лицем опору каже, що повернеться до цього питання у жовтні, тобто після запланованих на вересень виборів.

Меркель опинилася під критикою після того, як протягом двох років її країна дозволила понад мільйонові мігрантів прибути до Німеччини. Тепер вона міняє тактику, усвідомлюючи, що суперечки не принесуть позитивних результатів.

Як заявив один німецький дипломат в ЄС, тепер слід зайняится такими питаннями, як повернення біженців, опрацювання спільних стандартів надання притулку тощо. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр запропонував, щоб насамперед зосередитись на тих частинах угоди, «які можливо реалізувати».

Коли в Європі загострилась криза з мігрантами, більшість лідерів ЄС у 2015 році схвалили обов’язкову систему прийняття мігрантів.

Виконавча влада ЄС уже відкрила справи проти Варшави, Будапешта і Праги за те, що вони не виконали взятих на себе зобов’язань однак Угорщина і Словаччина звернулися до суду ЄС.

В нинішній ситуації тема міграції не буде в центрі уваги саміту. Це, очевидно, з незадоволенням сприймається в Афінах і Римі, які закликають до скорочення допомоги тим країнам, які не хочуть прийняти біженців.

Після угоди з Туреччиною, яка зменшила потік біженців через свою територію, тепер найбільше мігрантів прибуває через Італію.

Деякі дипломати, не бачачи можливості досягнення компромісу, намагаються запропонувати збільшення допомоги країнам, на які припадає найбільше біженців.

Якщо у 2015 році до Європи через море прибуло приблизно 360 тисяч біженців, то цього року та кількость повинна бути меншою.

Один із службовців в Брюсселі пропонує не пов’язувати теми біженців з політико, але, у зв’язку з планами Великобританії про вихід з ЄС – це завдання, за всіма ознаками, не належатиме до найпростіших.

Дивіться також: Порошенко у Вашингтоні: дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна