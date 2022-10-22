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Представництва 3-х європейських країн закликали ООН розслідувати застосування дронів в Україні
Франція, Німеччина та Велика Британія в п’ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує іранські безпілотники для нападів на Україну.
У листі представництв Франції, Німеччини та Британії в ООН цитуються «вагомі докази з відкритих джерел, включаючи фотографії та відео, про розміщення Росією в Україні БПЛА серій Mohajer і Shahed».
У листі йдеться, що передача такої зброї порушує резолюції Ради Безпеки ООН.
І Іран, і Росія заперечують, що Тегеран надає Москві безпілотники.
Україна заявляє, що Росія використовувала безпілотники для здійснення так званих атак-камікадзе, під час яких літальний апарат навмисно врізається в ціль. Удари тероризують країну, призводять до жертв та виводять з ладу енергооб’єкти.
Президент України Володимир Зеленський з посиланням на українські спецслужби, стверджує, що Росія замовила Ірану 2400 безпілотників Shahed, а потім перейменувала їх у безпілотники Geran-2, що означає «герань» російською мовою.
Безпілотники містять вибуховий заряд і можуть зависати над цілями перед пікіруванням. Вони відносно дешеві, коштують близько 20 000 доларів США.
Деякі українці кажуть, що побоюються, що атаки безпілотників можуть стати звичним явищем, оскільки Росія намагається не витрачати ракети великої дальності.
Сполучені Штати, Велика Британія та Франція – всі постійні члени Ради Безпеки ООН, крім Росії та Китаю – нещодавно заявили, що Іран порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, надаючи Росії безпілотники. Резолюція ООН схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами.
Посадовці США в четвер заявили, що іранські військові перебувають в Україні і допомагають росіянам з безпілотниками.
«Нам відомо, що вони [іранські війська] знаходяться у Криму, допомагаючи російським військовим у проведенні цих операцій безпілотників в Україні», — сказав журналістам прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.
Коли його попросили прокоментувати те, що Росія заперечує використання безпілотників іранського виробництва, Райдер відповів: «Очевидно, вони брешуть» і звинуватив Тегеран в «експорті терору не тільки на Близькому Сході, але і до України».
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- Голос Америки
"Немає мети зменшити підтримку України" - конгресмен-республіканець США після візиту до Києва - ЗМІ
Цього тижня, делегація американського Конгресу відвідала Київ. Із американськими законодавцями, зокрема зустрівся президент України Володимир Зеленський.
Під час зустрічі з Зеленським конгресмени обговорили ситуацію в Україні, підготовку до зими, особливо з огляду на руйнування інфраструктури, а також пріоритетні потреби Збройних Сил Україні, включаючи системи ППО, повідомили ЗМІ американські конгресмени, за результатами зустрічі.
Член делегації конгресмен-демократ Ерік Свалвел вказав, що метою візиту було висловити підримку Україні. "Ми повинні забезпечити, щоб вони продовжували битись. Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії". Він зауважив, що під час візиту до Києва, в місті були повітряні тривоги.
"Мільйони невинних українців щодня живуть в страху, через те, що Росія вбиває цивільних іранськими дронами", - твітує законодавец. Він закликав притягнути Росію та Іран до відповідальності.
Зустріч відбулась на тлі дискусії в США щодо намірів Республіканської партії продовжувати допомогу Україні, у випадку, якщо партія отримає більшість на проміжних виборах до Конгресу в листопаді.
"Я обговорював це питання з президентом Зеленським, - сказав член делегації конгресмен-республіканець Майк Тернер в коментарі виданню Dayton Daily News. - Він розуміє, що ми не маємо на меті зменшити підтримку України. Йдеться про те, щоб забезпечити, що ми не витрачаємо долари марно". Відповідаючи на питання CNN щодо допомоги Україні після виборів, Тернер запевнив, що "підтримка України триватиме".
Він додав, що США мають надати Україні все необхідне для перемоги над Росієюі зробити це в ефективний за видатками спосіб.
Тернер, як очікує видання, може очолити Комітет Конгресу з розвідки, якщо респуліканці отримають більшість в Палаті представників США.
Позицію республіканців щодо допомоги Україні прокоментував президент США Джо Байден в п'ятницю.
Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.
Він наголосив - якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора", - сказав Байден відповідаючи на питання журналістів у п'ятницю.
Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за "нерозуміння зовнішньої політики" США.
"Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Раніше цього тижня конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News.
Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але "необмежених чеків не буде". "Гадаю, Україна дуже важлива, - сказав Маккарті. - Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг - 31 трильйон доларів".
Обидві провідні партії американського Конгресу - Демократична та Республіканська - виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє у відповідності до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.
Раніше представники Республіканської партії висловлювали занепокоєння, що допомога Україні відволікає ресурси від внутрішніх питань у США. 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів. Законопроект все ж було прийнято.
Так, конгресвумен-республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв'ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки. "Це схоже на відео в літаку до зльоту: потрібно самому надягти кисневу маску, перед тим, як допомагати іншим, - каже Девідсон. - І я не думаю, що як законодавиця я можу щиро підтримати мільярди і мільярди фінансування за кордон, коли тут є така нагальна потреба".
Минулого місяця конгресмен Метт Гетц від Флориди, яка постраждала від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців. А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін так пояснила у Twitter, чому голосувала проти допомоги Україні: «Сьогодні я голосую «ні» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?"
Все ж не всі впливові республіканці хочуть перегляду допомоги. Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, цього тижня виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна»
«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – Пенс заявив виступаючи в Фонді "Спадщина" (Heritage Foundation). – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі місце є лише для поборників свободи».
Також в коментарі NBC News конгресмен і член конгресового Комітету бюджетних асигнувань Чак Флейшмен сказав, що підтримує допомогу Україні: "Я голосував за перший законопроект з фінансування і відкритий до обговорень збільшення фінансування, - заявив він. - Якщо ми не зробимо необхідні кроки, щоб Україна захистила свій суверенітет проти Росії, вплив цього зрештою призведе до значно більших витрат не лише для США, але і для світу".
На відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.
- Голос Америки
Бої під Бахмутом - намагання "Групи Вагнера" показати Путіну перемогу, на тлі поразок російських сил, припускають західні ЗМІ
Бої під Бахмутом мають скоріше символічне значення для російських сил, аніж військове, пишуть американські видання The Washington Post та Forbes. Подібні оцінки озвучує і американський Інститут вивчення війни (ISW).
ISW у звіті за 20 жовтня, вказує на суперечності в повідомленнях росіян стосовно здобутків в Бахмуті і робить висновок, що російські сили намагаються показати, що отримують здобутки хоча б в одому секторі, на тлі поразок на півдні та північному сході України.
Незважаючи на значні втрати під Бахмутом, де кровопролитне протистояння триває місяцями, росіяни продовжуть активні дії в регіоні. Територія навколо Бахмута є єдиним виключенням із стратегії росіян на решті лінії фронту, де вони укріплюють позицію і готуються до наступів України та оборони взимку, пише Forbes.
"Операція під Бахмутом - "брехня", покликана створити враження, що попри поразки, російські сили все ще можуть вигравати в Україні", - йдеться в статті.
Бахмут не має стратегічної важливості, пише Forbes, посилаючись на дані західних аналітиків і те, що після значних втрат в Україні, як серед "Групи Вагнера", так і російських військових а також угруповань так званих Л/ДНР, вони "витрачають ці сили на операцію, яка скоріше має більш символічну, аніж військову цінність, свідчить про перспективи Росії щодо війни загалом, після настання зими".
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили напад поблизу Бахмута, а російські сили кажуть про те, що військові "Групи Вагнера" перейшли з околиць до центру Бахмута а також захопили залізницю, йдеться в щоденному звіті ISW за 21 жовтня.
"Група Вагнера" намагається поставити собі в заслугу ці "вигадані перемоги", зауважуть видання.
The Washington Post пише, що очільник "Групи Вагнера" та наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин, який перебуває під міжнародними санкціями, нещодавно виступав з критикою військової стратегії Росії в Україні. Тепер, припускають автори статті, він прагне показати Путіну здобутки у війні, можливо прагнучи отримати нові контракти для "Групи Вагнера", або урядову посаду. Для нього контроль над Бахмутом "міг затьмарити всю стратегічну логіку", пише WP.
- Голос Америки
- Reuters
Високопосадовиця ООН в Україні каже, що гуманітарні організації не мають доступу до мільйонів людей у непідконтрольних уряду районах. Відео
Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні, розповіла в інтервʼю Голосу Америки, що гуманітарні організації не мають доступу до мільйонів людей у непідконтрольних уряду районах які, ймовірно, потребують допомоги з наближенням зими.
США вкладають великі ресурси в те, щоб притягнути Росію до відповідальності – чиновниця Держдепартаменту
США виступають за притягнення до відповідальності усіх, хто винний у звірствах, які росіяни скоюють на території України – Америка допомагає в цьому сама та залучає допомогу союзників, щоб ці злочини не залишилися непокараними, сказала висока представниця Державного департаменту США.
Стратегія США у допомозі Україні полягає у тому, щоб допомогти їй не лише захиститися, звільнити свої території, але і не допустити міжнародного прецеденту силової зміни кордонів, а також притягнути Росію до відповідальності, сказала Робін Данніган, заступниця помічника державного секретаря США, відповідальна за Центральну та Східну Європу в Бюро з питань Європи та Євразії, виступаючи на конференції, організованій в п'ятницю у Вашингтоні Центром Американсько-українських стосунків.
Ми приділяємо багато часу тому, щоб підготувати те, що буде довгим процесом притягнення до відповідальності тих, хто винний у злочинахРобін Данніган
«Ми вкладаємо ресурси як фінансові, так і людські, ми є частиною координаційної групи розслідування звірств разом із нашими європейськими партнерами та союзниками і приділяємо багато часу, щоб не тільки зараз допомогти українцям отримати якомога більше інформації про звірства, які сталися, але й підготувати те, що буде довгим процесом притягнення до відповідальності тих, хто винний у злочинах, вгору по всьому ланцюжку відповідальності», – сказала представниця Державного департаменту.
Це важливо не лише для України, але і для безпеки Сполучених Штатів та решти світу, бо непокарані злочини можуть повторитися знову і в інших місцях, сказала Робін Данніган.
«Я вважаю, що важливо, щоб ми продовжували нагадувати про це американцям та європейцям, тому що якщо (президенту Росії Володимиру) Путіну дозволять досягти успіху в цій спробі, це буде посланням для решти світу, і я думаю, що це одна з причин, чому Генеральна Асамблея ООН голосувала так чітко минулого тижня», – сказала Данніган.
Вона нагадала, що минулого тижня резолюцію, що засуджує дії Росії, підтримали представники 143 країн, 35 утрималися. І лише п'ять держав, включно з Росією, виступили проти.
У Європі партнери України та Америки тим часом закликають до створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Про це на міжнародній конференції в Берліні з питань злочинів Росії в Україні заявив колишній прем’єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.
За його словами, створення такого трибуналу є вкрай важливим для України, Заходу а також і для самої Росії. А з огляду на те, що злочин агресії не може бути розглянутий нині існуючими міжнародними судовими інституціями, створення міжнародного трибуналу – єдиний шлях притягнути вище російське керівництво до відповідальності.
«Це єдиний шлях: ми маємо просувати процес, який можна назвати денацифікацією й депутінізацією Росії…Путін заслуговує на міжнародний трибунал, а не на місце за столом переговорів», – заявив Кубілюс у Берліні.
Розмова у Вашингтоні з українськими та північноамериканськими науковцями, політичними та громадськими діячами, які брали участь у конференції, відбувалася на тлі посилення закликів посадити президентів України і Росії за стіл переговорів.
Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про своє прагнення організувати переговори між президентом Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Після розмов з Путіним, він сказав, що відчув «пом’якшення» його позиції, і те, що він став «більш відкритий для переговорів, ніж раніше».
США не тиснутимуть на Україну, щоб змусити її до переговорів
Після спроби анексії частини українських територій російський президент Володимир Путін сказав, що не вестиме переговори про їхнє поверненння. Також низка експертів вказує на те, що Росії переговори зараз потрібні для «оператичної паузи», щоб перегрупувати військо і перехопити воєнну ініціативу в України.
Робін Данніган, відповідаючи на запитання про те, чи США будуть тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від частини територій в обмін на обіцянку миру з боку Росії, сказала – «абсолютно ні».
«Сполучені Штати казали з початку цієї війни, що Україна є суверенною країною, президент (США Джо) Байден сказав, що перемога означає вихід російських військ з України, але він також сказав, що перемога залежить від українців, від них та їхнього демократично обраного уряду», – нагадала Данніган.
Українці готові воювати «до перемоги», майже половина росіян хоче переговорів – опитування
Нове опитування американської компанії Gallup, оприлюднене цього тижня, показало, що 70% українців хочуть продовжувати війну з Росією до перемоги, а 91% сказали, що перемога означає повернення всієї території України, захопленої Росією, включаючи Крим.
Опитування проводилося у вересні на тлі успішного українського контрнаступу, перед останньою хвилею авіаударів по українських населених пунктах.
Подібні опитування у Росії, проведені недержавною соціолоогічною компанією "Левада-Центр" показали, що кількість росіян, які виступають за початок переговорного процесу, зросла після оголошення мобілізації.
За продовження військових дій виступає 44% росіян, а 48% опитаних вважають, що слід розпочати мирні переговори.
Проте Данніган наголосила, що США не бачать готовності керівництва Росії іти на справжні переговори, бо інакше б Москва не бомбардувала українські міста, та не намагалася анексувати українські території, а російські військові не цілили б в українські енергетичні компанії, намагаючись «заморозити українців узимку».
Як поєднати переговори про мир і відповідальність за злочини?
За словами Данніган, на нинішньому етапі «стратегія США полягає у тому, щоб «допомагати Україні захищатися стільки, скільки буде потрібно».
«Ми надаємо безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, ми допомагаємо тим, що продовжуємо чинити тиск на Росію, ми проводимо багато часу у Державному департаменті, працюючи над пакетами економічних санкцій разом із Міністерством фінансів та Міністерством торгівлі, щоб продовжувати тиснути на Росію. Ми сподіваємося, що це не тільки зашкодить їхній здатності воювати на полі бою, але і зменшить їхню економіку та посилить тиск на їхні ключові сектори, такі як військовий та енергетичний сектор», – сказала Данніган.
На запитання «Голосу Америки», чи сумісні майбутні переговори про мир з Російською Федерацією з намаганнями притягнути її вище керівництво до відповідальності, і що може бути в цьому випадку предметом переговорів, висока представниця Державного департаменту сказала, що відповідь на це питання залишється за українським урядом.
«Що є предметом переговорів, а що ні, вирішуватиме Україна. Я вірю в те, що сказав президент Зеленський і його команда, які сказали, що війна закінчиться переговорами. Президент Зеленський виклав ключові передумови. Серед них вихід російських військ з України, визнання права України на самозахист, відповідальність за скоєні злочини, і участь у відновленні та відбудові України, куди Росія також має зробити свої внески. Ми як Сполучені Штати, не можемо визначати, про що українці будуть домовлятися», – сказала американська чиновниця.
Але вона додала, що президент Зеленський як демократично обраний лідер, має дослухатися до думки своїх громадян.
«І якщо ви подивитеся на опитування громадської думки в Україні, то громадська думка стала набагато чіткішою щодо того, які питання можна обговорювати з російським керівництвом. Кожен Ірпінь, кожна Буча, кожна цивільна ціль, вражена росіянами, робить майбутні переговори набагато складнішими. Але зрештою, самі українці говорять, що наприкінці мають бути переговори, і я вірю, що це так», – сказала Данніган.
Українці не лише звільняють території, вони захищають свій народ – Данніган
Виступаючи на конференції, яку проводив у четвер у Вашингтоні Центр Американсько-українських стосунків, і яка була присвячена питанням української ідентичності та зрілості української держави, Данніган сказала, що «українці вже сказали, як вони визначають свою національну ідентичність».
«Це означає бути незалежним від Росії, це означає наближатися до західних демократій, це означає просуватися на шляху до вступу до Європейського Союзу», – сказала Данніган.
Натомість президент Путін, за її словами, «дійсно вірить у ревізіоністську теорію української історії».
«Він вважає, що Україна належить Росії, що немає унікальної української ідентичності, і він може претендувати на українську територію як на свою, він вважає, що може встановити маріонеток на українській території, і це спрацює, що вони будуть легітимними керівними органами; він вважає, що може послабити українську культурну ідентичність силою, змушуючи людей залишити свою землю, змушуючи дітей проходити через центри фільтрації, змушуючи їх розлучитися з батьками, отримувати російські паспорти, але ми категорично не погоджуємося з цією ревізіоністською версією історії», – сказала Данніган.
За її словами, в Америці чітко розуміють, що Україна захищає не лише суверенітет та територіальну цілісність, але, намагаючись звільнити свої території Україна, захищає свій народ та його унікальну культуру та ідентичність.
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