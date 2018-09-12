Європарламент схвалив рішення покарати уряд Угорщини за порушення принципів ЄС

Більшість депутатів Європейського парламенту у Страсбурзі проголосували за резолюцію, що вимагає досі небувалих санкцій ЄС щодо члена організації - Угорщини за порушення принципів Євросоюзу.

Рада кваліфікованою більшістю може прийняти рішення призупинити певні права, що випливають з застосування Договорів до відповідної держави-члена, включаючи права голосу представника уряду цієї держави-члена в Раді.

​Ключовим покаранням відповідно до 7 статті європейського договору може бути тимчасове позбавлення права країни права голосу в установах ЄС та обмеження інших членських прав.

448 голосів проти 197 зібрало рішення на підставі звіту, у якому уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана та його партію Фідес звинувачено у контролі над ЗМІ, тиску на неурядові організації і навіть сказано про можливі ознаки корупції.

Орбан, який у вівторок приїхав до Страсбурга для участі у дебатах, відкинув звинувачення і заявив, що ЄС ображає його країну за те, що Будапешт не приймає мігрантів.

Хоча дане рішення Європарламенту безпрецедентне і стало ударом для Будапешта, рішення про запровадження покарань мають ухвалювати представники урядів 28-ми країн ЄС, і на тому етапі очікують більших перешкод.

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Депутати від деяких європейських партій на обговоренні заявляли, що схвалюють дії угорського уряду і називали Орбана рятівником від хвилі біженців.

Найджел Фараж, один з активістів кампанії за вихід Великої Британії з ЄС, закликав угорського лідера також взяти курс на припинення членства у Євросоюзі.

Раніше на боці Будапешта у суперечках щодо міграції та повноважень національних урядів виступали представники уряду Варшави.

Польській владі також закидають намагання обмежити незалежність суддів, але Варшава наголошує, що проводить необхідні реформи.

Віктор Орбан прийшов до влади 2010 року і поступово почав більше наголошувати на окремих суверенних правах держави та наголошувати на захисті національних прав угорців.

На цьому тлі в Угорщини почалися тертя з Україною, коли Будапешт заявив про обструкцію співпраці Києва з ЄС та НАТО, вимагаючи, щоб українські закони не вимагали від етнічних угорців більше навчатися українською мовою і щоб вони мали можливість отримувати угорське громадянство.

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