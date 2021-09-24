Європа хоче універсального з'єднання для заряджання пристроїв - чому Apple проти?

Європейська комісія - виконавчий орган Європейського Союзу 23 вересня оголосила, що пропонуватиме вимогу для усіх виробників мобільних телефонів, планшетів та навушників тощо, аби вони узгодили єдиний стандарт під'єднання для заряджання пристроїв.

Вимога, над якого працюють понад 10 років, передбачатиме, щоб усі смартфони, які продаватимуться у Європейському Союзі дотримувалися стандарту під'єднання USB-C.

Європейські споживачі вже давно розчаровані несумісними зарядними пристроями, які накопичуються в їхніх шухлядах.

Європейські правила мають вплив і за межами континенту з огляду на те, що ринок ЄС один з найбільших у світі.

Прихильники такого рішення вважають, що воно зменшить обсяги сміття, а також зекономить користувачам 250 мільйонів євро ($293 млн.), зменшивши потребу купувати окремі зарядні джерела, дроти і перехідники для різних електронних пристроїв.

«Моя робота полягає у тому, щоб позбутися цього моря змій», - сказав на прес-конференції єврокомісар Тьєрі Бретон.

Для втілення пропозиції Єврокомісії необхідно, щоб її ухвалили депутати Європейського парламенту і затвердили керівники 27 країн ЄС.

У разі затвердження виробники матимуть два роки для переходу на єдиний стандарт.

Застереження Apple

Американська компанія Apple, яка для своїх телефонів iPhone використовує власний стандарт з’єднання під назвою Lightning, опинилися серед тих, які висловлюють застереження.

Жорсткі вимоги про лише один тип з’єднання будуть придушувати нововведення...

«Ми залишаємося стурбованими тим, що жорсткі вимоги про лише один тип з’єднання будуть придушувати нововведення, замість того, щоб заохочувати, а це у свою чергу зашкодить споживачам у Європі та по всьому світу», - йдеться в заяві компанії.

Європейський посадовець Тьєрі Бретон зауважив у зв’язку з цим: «Я знаю ці компанії вже багато років. Кожного разу, коли ми висуваємо пропозицію, вони починають казати «ох, це буде проти інновацій». Ні, це не проти інновацій це не проти когось. Усе, що робить комісія - це для споживачів».

Коментатори вважають, що рішення ЄС про єдиний стандарт з’єднань зачіпає інтереси Apple більше ніж інтереси інших виробників пристроїв, зокрема тих, які використовують операційну систему Android і в багатьох нових моделях вже застосовують з’єднання USB-C.

Європейська комісія заявляє, що не має нічого проти компанії Apple, але європейці кажуть, що змушені запроваджувати правили, бо самі виробники виявилися неспроможними узгодити спільний стандарт.

«Європейські споживачі вже давно розчаровані несумісними зарядними пристроями, які накопичуються в їхніх шухлядах», - заявила віце-президентка Єврокомісії Марґрет Вестаґер.

Результатом багаторічних переговорів різних компаній стало зменшення різних з'єднань для заряджання смартфонів з приблизно тридцяти до найпоширеніших зараз трьох видів: USB-C, Micro USB та Lightning.

Дослідження Єврокомісії виявило, що половина зарядних пристроїв, проданих з мобільними телефонами 2018 року, мали з’єднання MicroUSB-B, інші 29% мали USB-C, і ще 21% були зі з’єднанням Lightning.

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