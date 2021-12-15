ЄС готовий до більших санкцій і «небувалих заходів» у разі подальшої російської агресії проти України

Європейський Союз заявляє про готовність разом зі США і Великою Британією посилити санкції і вдатися до «небувалих заходів» проти Москви, якщо Росія піде на подальшу агресію щодо України.

Ми готові вдатися до додаткових, небувалих заходів з серйозними наслідками для Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала у Європейському парламенті 15 рудня, що західні союзники спільно розробили варіанти нових обмежувальних дій проти фінансової та енергетичної галузі Росії, а також стосовно оборонних підприємств і товарів подвійного призначення.

«Наша відповідь на будь-яку подальшу агресію може набрати форми потужного збільшення і розширення санкційних режимів», - сказала вона європейським парламентарям, додавши про готовність «вдатися до додаткових, небувалих заходів з серйозними наслідками для Росії».

Застереження Москві, а також європейські заклики до дипломатичних зусиль пролунали в день, коли українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським перебуває у Брюсселі для участі у саміті країн Східного партнерства ЄС.

Нові погрозливі заяви з Москви і стягування російських військ до України будуть також темою двосторонніх запланованих зустрічей українського керівника з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Україна хоче «чеснішої» позиції Німеччини

Франція та Німеччина підтверджують готовність продовжувати свої посередницькі зусилля у межах так званого Нормандського формату задля досягнення миру на Донбасі.

Тим часом представники Кижва наголошують на потребі більшої допомоги Європи у підвищенні української обороноздатності, щоб Росія погодилася з неприйнятністю силових дій проти України.

Український міністр оборони Олексій Резніков, перебуваючи 14 грудня у Швеції, заявив, що Київ має великі надії щодо нового німецького уряду і «більш чесної позиції Німеччини як країни НАТО».

«Я вважаю, що це несправедливо, що Німеччина добудовувала газопровід Північний потік 2 і блокувала нашу можливість захищатися», - сказав міністр.

Резніков повторив оприлюднені раніше Києвом дані, що Німеччина, залучивши також Нідерланди, намагалася блокувати продаж Україні оборонної зброї через систему постачання НАТО.

«Треба зробити так, щоб ціна ескалації була неприйнятною для Росії, а вартість тимчасової окупації частини української території постійно зростала. Тоді вдасться запобігти найгіршому і продовжити політико-дипломатичний процес», - сказав Олексій Резніков у Стокгольмі.

Український міністр пояснив, що Україні потрібна допомога з кіберзахистом і радіоелектронними засобами для збройних сил зокрема, щоб протидіяти російським безпілотним літальним апаратам, а також допомога у розбудові флоту, щоб захищатися в Азовському у Чорному морях.

Олексій Резніков також назвав російсько-німецький газопровід Північний Потік-2 «енергетичною зброєю» і закликав Європу не допустити, щоб Москва могла «шантажувати Європу високою ціною на газ і примушувати вибрати між демократичними цінностями і розвитком України, чи теплом в домівках європейців».

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