Французькому прем’єру зроблять щеплення вакциною AstraZeneca після запевнень про безпеку

Більшість країн Європейського Союзу, які призупиняли використання вакцини AstraZeneca у зв’язку з побоюваннями побічних наслідків, оголосили про відновлення щеплень 19 березня після висновків Європейського агентства лікарських засобів (ЄАЛЗ), що та вакцина достатньо безпечна й дієва.

Європейські уряди тепер прагнуть надолужити майже 5 днів паузи, що сповільнила вакцинацію на тлі нової хвилі зростання кількості заражень коронавірусом у багатьох країнах континенту.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастек оголосив, що йому у п’ятницю зроблять щеплення саме вакциною AstraZeneca.

Французький уряд також був вимушений напередодні оголосити ужорсточення карантину на дві місяці у Парижі та інших місцевостях країни у зв’язку зі зростанням кількості випадків COVID-19.

Німецький міністр охорони здоров’я Єнс Шпан повідомив, що опису можливих побічних наслідків вакцини AstraZeneca додадуть інформацію про ризики і знову пропонуватимуть цю вакцину для щеплень у п'ятницю.

Кілька країн, зокрема Швеція, повідомили, що зважуватимуть можливість відновлення щеплень тією вакциною ще кілька днів.

У ЄС зараз офіційно дозволено використання чотирьох вакцин від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca і Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson).

У Сполучених Штатах Федеральне агентство ще видало дозволу на використання вакцини AstraZeneca, очікуючи результатів додаткових клінічних випробувань на території США.

Україна використовує вакцину AstraZeneca закуплену в Індії, де її виготовляють під маркою Covishield.

Саме на вакцину Oxford/AstraZeneca покладалися великі надії з огляду на можливості її швидкого масового виробництва, та дешевість і легші умови зберігання у порівнянні з іншими вакцинами.

Але вакцина AstraZeneca опинилася у негативних новинах після того, як деякі політики висловили застереження щодо дієвості вакцини, а також гостро критикували фармацевтичну компанію за неспроможність забезпечити Європу обіцяною кількістю доз.

У середині березня понад десять країн ЄС заявили про паузу у застосуванні вакцини AstraZeneca після повідомлень, що серед приблизно 20 мільйонів людей, яким зробили щеплення, виявили кілька десятків випадків тромбозу.

18 березня Європейське агентство лікарських засобів оголосило, що перевірки тих випадків не змінили висновків, що вакцина AstraZeneca назагал безпечна й ефективна.

ЄАЛЗ при цьому заявило, що не може повністю відкинути можливість причинно наслідкового зв'язку між тією вакциною і «невеликою кількістю випадків з рідкісними і незвичайними, але дуже серйозними проблемами зі згустками крові».

Директорка ЄАЛЗ Емер Кук також наголосила, що фахівці агентства не вважають, що вакцина AstraZeneca збільшує загрозу утворення тромбів, яка існує і для тих людей, яким не робили щеплення.

Британське відомство, яке відповідає за контроль над ліками, повторило, що вважає вакцину AstraZeneca назагал безпечною, повідомивши при цьому про розслідування поодиноких випадків рідкісних тромбів.

Європейського агентства лікарських засобів повідомило, що тримає зв’язок з відповідними установами в інших країнах, спостерігаючи за можливими побічними наслідками від усіх вакцин від коронавірусу.

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