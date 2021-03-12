Європейське агентство каже про «відсутність ознак» зв’язку вакцини AstraZeneca і згущень крові

Європейське агентство лікарських засобів (European Medicines Agency) стверджує, що зараз немає підстав для припинення використання вакцини від коронавірусу, яку виробляє компанія AstraZeneca, хоча уряди деяких країн призупинили ін'єкції тим препаратом.

Запитання стосовно вакцини AstraZeneca виникли у зв’язку з повідомленнями про виявлення згустків крові у деяких людей, яким зробили щеплення.

«Зараз немає ознак, що вакцинація стала причиною тих проблем зі здоров’ям, які не вказані серед можливих побічних наслідків цієї вакцини», - підкреслює агентство, яке перевіряє ліки і ліцензує їх використання на спільному європейському ринку.

Користь від цієї вакцини і надалі переважає над ризиками.

Агентство повідомляє, що вивчає проблемні випадки, але наразі не бачить підстав для зміни своїх попередніх висновків щодо вакцини AstraZeneca.

«Позиція комітету з оцінки фармацевтичних ризиків агентства полягає в тому, що користь від цієї вакцини і надалі переважає над ризиками і цю вакцину надалі можна вводити, в той час як триває розслідування випадків тромбоемболії», - сказано в офіційному повідомленні.

У повідомленні вказано, що «кількість виявлених випадків тромбоемболії у людей, яким зробили щеплення, не перевищує кількість відповідну кількість у решті населення».

У країнах Європейського економічного економічного простору, куди входять 27 держав ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія щеплення вакциною AstraZeneca вже зробили приблизно 5 мільйонам людей, і Європейське агентство лікарських засобів каже, що серед них було зареєстровано 30 випадків тромбоемболії.

У Великій Британії місцева національна служба контролю над ліками заявила про відсутність доказів, що вакцина AstraZeneca спричинила проблеми зі здоров’ям, а тому служба далі рекомендує використовувати ту вакцину для щеплень британців.

Австралія також повідомила, що не зупинятиме щеплення вакциною AstraZeneca.

Тим часом у Європі: Данія, Норвегія та Ісландія тимчасово призупинили щеплення тією вакциною, а Італія та Австрія призупинили використання лише однієї партії вакцини AstraZeneca.

Компанія AstraZeneca зараз проводить додаткові клінічні випробування своєї вакцини від коронавірусу у США і сподівається упродовж найближчих тижнів подати запит на її ліцензування в Америці.

Раніше дозвіл на використання вакцини AstraZeneca видали відповідні контрольні органи Європейського Союзу, Великої Британії, а також Всесвітня організація охорони здоров’я.

Вакцину AstraZeneca індійського виробництва під назвою Covishield використовую для щеплень в Україні.

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