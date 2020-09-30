Керівники ЄС завтра обговорюватимуть бої в Карабаху, ситуацію в Білорусі тощо

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що керівники країн Європейського Союзу на дводенній зустрічі 1-2 жовтня у Брюсселі серед нагальних поточних питань обговорюватимуть ситуацію в Білорусі, отруєння російського опозиційного діяча Олексія Навального та активізацію конфлікту довкола Нагірного Карабаху.

На саміті у Брюсселі також обговорюватимуть відносини ЄС з Китаєм, боротьбу з поширенням COVID-19, економічні та інші питання.

Франція залишається надзвичайно стурбованою войовничими сигналами з боку Туреччини...

Активізація боїв між збройними силами Азербайджану та підтримуваними Вірменією формуваннями, що контролюють Карабах, підвищують увагу до відносин Європейського Союзу з Туреччиною, яка відверто стоїть на боці Азербайджану.

Французький президент Еммануель Макрон, перебуваючи у Латвії 30 вересня, звинуватив Туреччину у використанні «войовничої риторики» і назвав її небезпечною.

Коментуючи повідомлення Вірменії, що турецький військовий літак збив вірменського, Макрон сказав, що наразі він не має доказів прямої турецької причетності, але висловив думку, що заяви Анкари заохочують Азербайджан до бойових дій.

«Франція залишається надзвичайно стурбованою войовничими сигналами з боку Туреччини впродовж минулих годин, що усувають будь-які стримування Азербайджану щодо відвойовування Нагірного Карабаху. Цього ми не сприймаємо», - сказав Макрон.

Еммануель Макрон сказав, що обговорюватиме ситуацію довкола Карабаху по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним у середу та з президентом США Дональдом Трампом у четвер.

Турецький міністр закордонних справ у відповідь на заяви французького президента застеріг, щоб Франція не підтримувала те, що в Туреччині називають вірменською окупацією азербайджанських територій.

Розбіжності між ЄС і Туреччиною посилені новою суперечкою щодо турецького розвідування нафтогазових родовищ в акваторії східного Середземномор’я.

Кіпр вимагає, щоб Євросоюз вдався до санкцій проти Анкари.

Кіпрсько-турецьке протистояння стало перешкодою для швидкого запровадження санкцій ЄС проти посадовців Білорусі, яких звинувачують у порушенні прав людини.

На тлі затримок із запровадженням санкцій Євросоюзу балтійські сусіди Білорусі вдалися до своїх окремих обмежувальних дій проти влади Олександра Лукашенка.

Окремі санкції проти 8-ми білоруських посадовців включно з Лукашенком у вівторок 29 вересня оголосили також Велика Британія та Канада.

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