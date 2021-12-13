Європа - «у стані стримування» Росії від подальшої агресії проти України

Європейський Союз обговорює нові можливі санкцій проти Росії, які можуть бути застосовані разом зі США, Великою Британією та іншими країнами у разі нового російського наступу на Україну.

Ми у стані стримування, в стані відговорювання...

Верховний представник ЄС у справах зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель сказав перед засіданням міністрів закордонних справ 27 країн організації, що йдеться про продовження дискусій про Росію, які відбулися минулими вихідними в Групі семи країн (G7).

«Ми у стані стримування, в стані відговорювання, щоб не допустити початку кризи. В будь-якому випадку ми пошлемо чіткий сигнал, що будь-яка агресія проти України матиме високу ціну для Росії, якщо таке станеться. А зараз ми робимо усе можемо, аби не допустити, щоб це сталося», - заявив Борель перед початком нарад в Брюсселі у понеділок.

Країни G7 напередодні проголосили, що «Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки і верховний представник Європейського Союзу - єдині в осуді нагромадження російських військових сил та посилення агресивної риторики щодо України».

«Міжнародний закон суворо забороняє будь-яке використання сили для зміни кордонів. Росія повинна не мати сумнівів, що подальша військова агресія проти України спричинить відповідні величезні наслідки і тяжку ціну», - йдеться у заяві G7 узгодженій на переговорах у Ліверпулі.

ЄС, США, Британія та інші країни ще 2014 року наклали на Москву санкції у відповідь на захоплення Росією українського Кримського півострова та за російські дії на сході України.

Вони й далі будують Північний потік-2, а водночас блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо.

Тепер західні держави стверджують, що готові значно розширити застосування важелів фінансового, економічного та політичного тиску.

«Ми переконані, що Росія насправді готує повномасштабну війну проти України. Це небувала подія, можливо з часів Другої світової війни», - цитує агентство Reuters литовського міністра закордонних справ Ґабріеліуса Ландсберґіса.

За його словами на «безпрецедентний напад» повинна бути готова «безпрецедентна відповідь західних країн».

Дипломати ЄС сказали Reuters, що обговорення зосереджені на можливому поступовому посиленні санкцій зокрема ймовірну заборону для подорожування та замороження активів російських політиків, а також перекриття фінансових і банківських зв’язків з Росією.

Також під санкції може потрапити газопровід між Росією та Німеччиною "Північний потік-2" і російські контрольовані державою оборонні й енергетичні компанії, або будуть скасовані контракти на постачання природного газу.

Згідно з Reuters мова йде, що такі кроки могли б бути вжиті лише у разі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Україна дорікає Німеччині

На тлі стурбованості через стягування російських військ до України та щораз більш войовничі заяви з Москви, Київ звинуватив Німеччину у блокуванні постачань зброї для підвищення української обороноздатності.

Український міністр оборони Олексій Резніков сказав газеті Financial Times, що минулого місяця Берлін наклав вето на продаж Україні зброї проти безпілотних літальних апаратів, а також антиснайперських систем, які Київ хотів придбати через Агентство підтримки і закупівель НАТО.

«Вони й далі будують «Північний потік-2», а водночас блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо», - цитує слова українського міністра газета.

Financial Times повідомляє, що в умовах зростання російської загрози Україна терміново намагається придбати системи протиракетної й протиповітряної оборони, а також устаткування для кібероборони й електронні військові засоби.

Газета додає, що деякі західні уряди вважають, що постачання певних видів зброї Україні може провокувати Росію.

За словами Олексія Резнікова через позицію німецького уряду під керівництвом Анґели Меркель Україна була вимушена купувати зброю переважно через двосторонні контракти зокрема зі США, Великою, Британією, Литвою і Францією.

В Україні зараз очікують на з'ясування позиції нового німецького уряду на чолі з канцлером Олафом Шольцем.

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