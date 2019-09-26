Оприлюднення телефонної розмови Трампа і Зеленського зачепило Європу 

Деякі висловлювання президента України Володимира Зеленського, що містяться в оприлюдненій Білим домом телефонній розмові українського керівника з президентом Сполучених Штатів, привернули увагу до аспектів відносин України не лише з Америкою, але й з Європою.

Розмова, яка відбулася 25 липня, стала приводом для оголошення у США початку розслідувань в рамках процедури імпічменту через підозри, що Дональд Трамп шукав іноземної підтримки у виборчій боротьбі за другий термін на президентській посаді 2020 року.

У Сполучених Штатах найбільшу увагу привертає те, що Трамп закликав президента Зеленського, щоб українська прокуратура розслідувала справи колишнього віце-президента Джо Байдена, який бере участь у виборчій кампанії.

Тим часом у Європі звернули увагу на те, як президенти США та України говорили про роль Європейського Союзу та окремих європейських лідерів у допомозі Україні.

...Зводяться нанівець роки наполегливої роботи, розбудови особистої довіри і партнерства з Берліном, Парижем і ЄС.

“Ми витрачаємо багато зусиль і часу - набагато більше, ніж роблять європейські країни, і вони мали б вам допомагати більше, ніж вони це роблять”, - сказав, як викладено у тексті, президент Трамп.

Далі американський президент згадав канцлера Німеччини Анґелу Меркель і зауважив, що “вона говорить про Україну, але не робить нічого”.

“Так, ви абсолютно праві не просто на 100%, а на 1000%”, - погодився український президент.

Володимир Зеленський далі сказав: “Я розмовляв з Анґелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався та розмовляв з Макроном і сказав їм, що вони роблять не досить у питанні санкцій. Вони не втілюють санкції. Вони не діють так, як мали б діяти для України”.

Дональд Трамп раніше неодноразово наголошував на тому, що Сполучені Штати витрачають багато ресурсів, несучи великий тягар на міжнародній арені, що, на його думку, не обов’язково виправдано чи справедливо.

Зокрема він гучно вимагав, щоб європейські партнери в НАТО виділяли більше на оборону, дорікаючи європейцям та Німеччині зокрема у тому, що вони, буцім-то, користають з Америки.

Теперішнє оприлюднення висловлювань українського лідера, де він, як виглядає, критикує ключових європейських лідерів, може вимагати принаймні додаткових дипломатичні зусиль Києва у відносинах України з Євросоюзом.

Колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісеєв у дописі в Twitter назвав ті слова Зеленського “прикладом, як в намаганні сподобатися, однією фразою зводяться нанівець роки наполегливої роботи, розбудови особистої довіри і партнерства з Берліном, Парижем і ЄС”.

“Берлін, передусім особисто Меркель, і Париж зіграли ключову роль у запровадженні потужних економ і секторальних санкцій ЄС проти РФ. У грудні буде розглядатися їх продовження. Момент істини та випробування для єдності і солідарності ЄС з Україною”, - наголосив Єлісеєв, який представляв Україну у Брюсселі з 2010 до 2015 року, а потім був дипломатичним радником президента Петра Порошенка.

Деякі оглядачі припускають, що у Берліні та Парижі з розумінням зауважать обставини телефонної розмови, де пролунали висловлювання, які ніколи не мали бути опубліковані.

Але зокрема британський політолог Джеймс Шерр, який зараз працює в Естонському інституті міжнародної політики, висловив думку, що оприлюднені “згадки про Німеччину та Францію, особливо несправедливі у цьому випадку щодо Німеччини, завдадуть лише шкоди”.

Потреба довірливих відносин виглядає особливо важливою для президента Зеленського на тлі приготувань до оголошеної французьким президентом Еммануелем Макроном можливої зустрічі керівників України, Франції Німеччини та Росії для підштовхування мирного врегулювання між Києвом та Москвою.

Переговори мали відбутися у Парижі всередині вересня, але були відкладені через затримки у досягненні домовленостей для схвалення так званою “Нормандською четвіркою”.

У відповідь на заяви про недостатність підтримки України, що пролунали від Дональда Трампа та Володимира Зеленського, з боку Європи наводять офіційні дані з показниками обсягів такої допомоги.

Європейський Союз нагадує, що з 2014 року ЄС та європейські фінансові установи мобілізували пакет грантів та кредитів Україні на понад 15 мільярдів євро ($16.4 млрд.)

Німеччина каже, що окремо виділила на фінансову допомогу Києву майже 1,4 мільярда євро і стала другою найбільшою після США країною - донором для України.

Допомогу Україні після спалаху війни на Донбасі надавала також Велика Британія, яка зокрема відряджала своїх військових інструкторів для навчань українських військовослужбовців.

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