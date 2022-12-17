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- Голос Америки
Європа має збільшити виробництво зброї для України і для власних потреб, бо вона не може перекладати свою безпеку на США – чиновник ЄС
Країни Європейського Союзу мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів, щоб допомогти Україні відповісти на збройну агресію проти неї Росії, та для власних потреб, говорять офіційні представники західних країн та експерти.
Європейський чиновник, чиє відомство відповідає за військове планування, заявив, що країни Європейського Союзу повинні спільно купувати зброю, щоб поповнити запаси після постачання Україні, і що вони мають більше дбати про власний захист, не покладаючись на США.
«Російська агресія проти України демонструє недолік наших можливостей», – сказав Їржі Шедівий, виконавчий директор Європейського оборонного агентства, органу ЄС, який допомагає ЄС у військовому плануванні та закупівлях.
Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова чиновника, його відомство веде переговори з європейськими компаніями з виробництва зброї про збільшення замовлень. Шедівий заявив, що важливо, щоб країни ЄС узгоджено закуповували обладнання та боєприпаси.
«Що важливо, так це те, що ми, Європейський Союз, зможемо стати надійним постачальником безпеки у захисті громадян», – сказав він у розмові з агентством Reuters.
Чиновник ЄС, який походить з Чехії, країни Центральної Європи, сказав, що Євросоюз має прислухатися до закликів США та інвестувати в оборону, бо США мають виклики у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і в разі потреби, «не зможуть забезпечити деякі з основних засобів, таких як стратегічні авіаперевезення, літаки-розвідники, високоточні ракети та протиповітряну оборону» для Європи.
Згідно зі звітом Європейського парламенту за 2020 рік, без допомоги США Євросоюзу було б важко захистити себе, оскільки не вистачало б можливостей розвідки, систем протиракетної оборони середньої дальності, а також кораблів-амфібій і підводних човнів.
Як повідомляв «Голос Америки» у листопаді, союзники України радилися, як збільшити військове вироюбництво після того, як військова допомога Україні спорожнила їхні власні склади зброї. Про це говорили політики, військові та представники промисловості у листопаді на безпековому форумі в канадському Галіфаксі.
Військові експерти говорять, що неочікуваний для багатьох інтенсивний характер бойових дій в Україні призвів до того, що не вистачає не лише європейських, але і американських боєприпасів. Вони кажуть, що до нинішнього скрутного становища призвели провали у політиці та військовій стратегії, бо західні уряди не вірили, що після закінчення «холодної війни» буде потрібне масове виробництво звичайної зброї. Але, як показала російська агресія проти України, зброя виробляється надто повільно та в менших кількостях, ніж це потрібно в еру «промислових масштабів війни».
Співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян каже, що українська артилерія витрачає за три дні більше снарядів, ніж американські виробники спроможні виробити за місяць.
«Україна випускає до 5000 артилерійських снарядів щодня (росіяни стріляють більше). Оскільки США виробляють лише 14 000 снарядів на місяць (цифри в Європі, ймовірно, такі ж), існує гострий брак цього життєво важливого типу боєприпасів», – пише Раян у серії твітів.
Він каже, що за американськими оцінками, суттєво збільшити виробництво боєприпасів не вдасться до 2024 року. Така ж ситуація, на його думку, буде і з ракетами протиповітряної оборони та високоточною зброєю. Але, як вважає генерал австралійської армії у відставці, ЄС та США мають достатню індустріальну базу для того, щоб збільшити виробництво протягом наступного року, а іншим союзникам, зокрема Австралії, буде нелегко збільшити військові запаси, а тому їм потрібно почати планувати власне виробництво.
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- Голос Америки
ЄС вніс до "чорного списку" російських посадовців і відповідальних за обстріли України
Європейський Союз запровадив нові санкції щодо 141 особи та 49 компаній у відповідь на війну Росії проти України, йдеться на сайті Ради ЄС. В повідомленні зазначено, що в переліку є представники політичної верхівки Росії, члени Державної Думи та Ради Федерації, міністри і губернатори, а також збройних сил РФ. Це рішення є частиною нового, дев’ятого пакету санкцій, який Рада ЄС ухвалила зранку 16 грудня.
“Ми націлюємося проти майже ще 200 фізичних та юридичних осіб, які відіграли важливу роль в останній ескалації Росією її незаконної війни в Україні. Ми націлюємося проти політичних лідерів у російському уряді, в Думі, у Раді Федерації та в судовій системі. Притягуються до санкцій винні в розкраданні українського зерна та примусовій депортації українців і, зокрема дітей, а також організації, які системним маніпулюванням інформацією отруюють суспільний простір. Ми сповнені рішучості діяти на підтримку України стільки, скільки буде потрібно”, - заявив Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Санкції також стосуються осіб, відповідальних за ракетні удари по цивільному населенню, критичній інфраструктурі, а також викрадення та незаконне утримання українських дітей, зазначають в Раді ЄС.
Раніше 16 грудня Рада Євросоюзу остаточно погодила 9-й пакет санкцій проти Росії через війну з Україною. У повідомлення Ради ЄС йдеться, що нові обмеження мають серйозно вдарити по російському військово-промисловому комплексу.
"Після продовольства та голоду Путін тепер використовує зиму як зброю, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. Європейський Союз відповідає на цю останню ескалацію та воєнний злочин нашим дев'ятим пакетом жорстких санкцій. Ми продовжимо спрямовувати санкції проти економіки та проти тих, хто сприяє цій жорстокій війні", - прокоментував рішення Жозеп Боррель.
Головні обмеження нового пакету стосуються 168 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Зокрема, ЄС розширив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть використовуватися для війни. Це, зокрема, електроніка та ІТ-обладнання, хімічні та нервово-паралітичні речовини, безпілотники, прилади нічного бачення та радіонавігаційне обладнання. “Заборона стосуватиметься як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів, тобто відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до Росії”, - йдеться в повідомленні Ради ЄС .
Також Рада ЄС ініціювала процес зупинення ліцензій на мовлення ще чотирьох російських ЗМІ: НТВ / НТВ "Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" і "Первый канал". Як пояснили в Раді ЄС, «ці ЗМІ перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації і використовуються останнім для своїх безперервних та узгоджених дій щодо дезінформації та військової пропаганди, легітимізують російську агресію та підривають підтримку України».
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