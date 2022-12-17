Європа має збільшити виробництво зброї для України і для власних потреб, бо вона не може перекладати свою безпеку на США – чиновник ЄС

Країни Європейського Союзу мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів, щоб допомогти Україні відповісти на збройну агресію проти неї Росії, та для власних потреб, говорять офіційні представники західних країн та експерти.

Європейський чиновник, чиє відомство відповідає за військове планування, заявив, що країни Європейського Союзу повинні спільно купувати зброю, щоб поповнити запаси після постачання Україні, і що вони мають більше дбати про власний захист, не покладаючись на США.

«Російська агресія проти України демонструє недолік наших можливостей», – сказав Їржі Шедівий, виконавчий директор Європейського оборонного агентства, органу ЄС, який допомагає ЄС у військовому плануванні та закупівлях.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова чиновника, його відомство веде переговори з європейськими компаніями з виробництва зброї про збільшення замовлень. Шедівий заявив, що важливо, щоб країни ЄС узгоджено закуповували обладнання та боєприпаси.

«Що важливо, так це те, що ми, Європейський Союз, зможемо стати надійним постачальником безпеки у захисті громадян», – сказав він у розмові з агентством Reuters.

Чиновник ЄС, який походить з Чехії, країни Центральної Європи, сказав, що Євросоюз має прислухатися до закликів США та інвестувати в оборону, бо США мають виклики у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і в разі потреби, «не зможуть забезпечити деякі з основних засобів, таких як стратегічні авіаперевезення, літаки-розвідники, високоточні ракети та протиповітряну оборону» для Європи.

Згідно зі звітом Європейського парламенту за 2020 рік, без допомоги США Євросоюзу було б важко захистити себе, оскільки не вистачало б можливостей розвідки, систем протиракетної оборони середньої дальності, а також кораблів-амфібій і підводних човнів.

Як повідомляв «Голос Америки» у листопаді, союзники України радилися, як збільшити військове вироюбництво після того, як військова допомога Україні спорожнила їхні власні склади зброї. Про це говорили політики, військові та представники промисловості у листопаді на безпековому форумі в канадському Галіфаксі.

Військові експерти говорять, що неочікуваний для багатьох інтенсивний характер бойових дій в Україні призвів до того, що не вистачає не лише європейських, але і американських боєприпасів. Вони кажуть, що до нинішнього скрутного становища призвели провали у політиці та військовій стратегії, бо західні уряди не вірили, що після закінчення «холодної війни» буде потрібне масове виробництво звичайної зброї. Але, як показала російська агресія проти України, зброя виробляється надто повільно та в менших кількостях, ніж це потрібно в еру «промислових масштабів війни».

Співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян каже, що українська артилерія витрачає за три дні більше снарядів, ніж американські виробники спроможні виробити за місяць.

«Україна випускає до 5000 артилерійських снарядів щодня (росіяни стріляють більше). Оскільки США виробляють лише 14 000 снарядів на місяць (цифри в Європі, ймовірно, такі ж), існує гострий брак цього життєво важливого типу боєприпасів», – пише Раян у серії твітів.

Він каже, що за американськими оцінками, суттєво збільшити виробництво боєприпасів не вдасться до 2024 року. Така ж ситуація, на його думку, буде і з ракетами протиповітряної оборони та високоточною зброєю. Але, як вважає генерал австралійської армії у відставці, ЄС та США мають достатню індустріальну базу для того, щоб збільшити виробництво протягом наступного року, а іншим союзникам, зокрема Австралії, буде нелегко збільшити військові запаси, а тому їм потрібно почати планувати власне виробництво.