Екс-міністр закордонних справ Литви: «Нехай росіяни подорожують навколо Красної площі, а не в Європі, поки йде війна». Відео

В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. Обмеження видачі туристичних віз громадянам Росії підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі та Данії. Втім, в Європейському Союзі немає єдності щодо питання обмеження туристичних віз. «Це було б історичним рішенням, якби Європейський Союз його колективно прийняв. Це було б ефективно. І це те, що ми пропонуємо з самого початку», - заявив екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус в інтервʼю Голосу Америки.