В ЄС хочуть більше вакцин для європейців на тлі нової хвилі COVID-19 і повільної вакцинації 

На тлі нової хвилі зростання у Європі кількості випадків COVID-19 і через недостатньо швидкі темпи вакцинації у ЄС лідери Євросоюзу пропонують посилити обмеження на експорт вакцин від коронавірусу, які виробляють на європейському континенті.

Європа є одним з найбільших у світі виробником вакцин від коронавірусу, а також одним з найбільших експортерів, але багато країн ЄС скаржаться на те, що їм бракує препаратів для імунізації своїх громадян.

Британські фабрики виробляють для Британії і США не експортують, отже ми залежимо від того, що ми можемо виробити у Європі.

25 березня Індія оголосила, що тимчасово призупиняє експорт вакцини Covishield (AstraZeneca) індійського виробництва у зв’язку зі зростанням потреб вакцинації всередині країни.

Індійська заборона вплине на постачання до приблизно 190 країн включно з Україною, які мають отримати вакцини у межах програми Covax під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель сказала перед початком відео нарад керівників країн ЄС 25 березня, що ЄС також повинен стимулювати збільшення виробництва вакцин на континенті.

До переговорів європейських лідерів має також долучитися президент США Джо Байден.

«Британські фабрики виробляють для Британії і Сполучені Штати не експортують, отже ми залежимо від того, що ми можемо виробити у Європі», - сказала Меркель німецьким парламентарям.

Меркель також наголосила на важливості того, щоб вакцини отримували усі країни світу, інакше мутації коронавірусу і поява нових його варіантів можуть звести нанівець імунізацію в окремих державах.

Можливим зменшенням експорту вакцин з ЄС особливо стурбована Велика Британія, яка досі веде перед у темпах вакцинації у порівнянні з європейським континентом.

Європейські лідери закидають Британії, що вона переважно завозить вакцини від коронавірусу зокрема вироблені у ЄС, але фактично не експортує вакцини, які виробляють на британських фармацевтичних фабриках.

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