ЄС застерігає Росію про «величезні наслідки» у разі силових дій проти України

Керівники 27 країн Європейського Союзу пригрозили Росії жорсткими діями у відповідь, якщо стягування російських військ до України та агресивні заяви Москви щодо Києва виллються у «подальшу» російську агресію.

Поклавши на Росію у відповідальною за нове зростання напруженості, ЄС заявляє про «повну підтримку» України.

Будь-яка подальша військова агресія проти України у матиме відповідь серйозні наслідки і тяжку ціну, включаючи обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами.

Це викладено у двох параграфах документу, схваленого за підсумками нарад у Брюсселі 16 грудня:

«Європейська Рада наголошує на нагальній необхідності, щоб Росія знизила напруженість, спричинену накопиченням військ уздовж кордону з Україною та агресивними висловлюваннями. Європейська Рада підтверджує повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Будь-яка подальша військова агресія проти України у матиме відповідь серйозні наслідки і тяжку ціну, включаючи обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами.

Європейська Рада заохочує дипломатичні зусилля та підтримує Нормандський формат у досягненні повного виконання Мінських домовленостей».

Застереження ЄС пролунало разом з подібними заявами від США та Великої Британії, в той час як керівник НАТО повідомив 16 грудня, що наразі нема «жодних ознак, що нарощування (російських сил біля України) сповільнюється чи зменшується».

США, ЄС і Британія не уточнюють, до яких саме додаткових санкцій вони готові у відповідь на російські силові дії, але натякають на можливе відрізання Росії від міжнародної фінансової системи, торговельні ембарго тощо.

Український президент Володимир Зеленський, який також в ці дні зустрічався з європейськими лідерами у Брюсселі, казав, що він переконував європейських партнерів у потребі запровадити санкції проти Росії для запобігання новим агресивним діям, а не як покарання після того як вони стануться.

Натомість ЄС 16 грудня схвалив продовження ще на 6 місяців санкцій проти Росії запроваджених у відповідь на російську окупацію українського Криму 2014 року та через бойові дії на сході України, які тривають з меншою інтенсивністю досі.

Росія заперечує, що готує новий наступ на Україну, але водночас від президента Путіна та інших російських керівників лунають звинувачення про «провокації» з боку України, а також зловісні зауваження про готовність Москви до «заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу».

Путін також знову звинуватив Україну в утисках російськомовного населення на Донбасі, вживши слово «геноцид».

В цих умовах президент Путін вимагає, щоб Захід погодився на нову систему безпеки у Європі з гарантіями для Москви.

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