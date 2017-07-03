Після масованої кібератаки європейські підприємства і установи поволі відновлюють діяльність

Найбільша у світі транспортна компанія данська A.P. Moller-Maersk повідомила, що вона відновила працю більшості технологічних систем після великої кібератаки минулого тижня, яка мала вплив на компанії і державні установи у понад 60 країнах.

Вона повідомила, що в понеділок вона відновила транспорт контейнерів у важливіших портах, але додала, що потрібен ще тиждень для відновлення всіх комп’ютерних функцій.

Кібератака, яка завдала збитків найбільшій у світі компанії транспорту контейнерів, також заторкнула американську фармацевтичну фірму Merck, допоміжну установу FedEx TNT, базовану в Лондоні міжнародну юридичну фірму DLA Piper і київський Ощадбанк.

Українські органи влади звинувачують Росію в проведенні атаки, але Росія заперечує звинувачення.

Україна повторно опинилася під масованою атакою, пов’язаною з Москвою, але кілька незалежних експертів кажуть, що надто рано, на основі того, що відомо, робити конкретний висновок про те, хто несе відповідальність за атаку.

Відома російська компанія Kaspersky Lab заявила, що код, використаний в атаці, не дозволив би її авторам розшифрувати вкрадену інформацію навіть тоді, якщо б було виплачено викуп.

Комп’ютерний вірус включає код, відомий як Eternal Blue, що його виготовило Агентство з національної безпеки США, яке використало оперативну систему Microsoft’s Windows.

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