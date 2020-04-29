Європа щораз більше одягає маски, оголошуючи поетапні послаблення карантину

Франція стала черговою країною Європи, де уряд офіційно рекомендує носіння захисних масок зокрема на громадському транспорті та в інших людних місцях, коли 11 травня там почнеться поступове послаблення карантину у зв’язку з Ковід-19.

Маски рекомендуватимуть також учням віком 11-15 років, коли заново відкриють французькі школи, починаючи з дитсадків та молодших класів.

Якщо надто розслабитися, то епідемія підстрибне. Але надмірна обережність може зігнути цілу країну.

Раніше носіння масок у громадських місцях запровадили у деяких інших європейських країнах, зокрема у Німеччині.

У Великій Британії уряд заявив, що проводить консультації з науковцями стосовно захисних масок для, але досі дотримується рекомендації ВООЗ, згідно з якою маски особливо професійні, повинні бути зарезервовані насамперед для медиків, а також для людей з симптомами коронавірусу.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, який нещодавно повернувся до роботи після лікування від Ковід-19, не подав дат послаблення карантину, заявивши, що небезпека ще не минула.

Згідно з планом уряд у Лондоні повинен провести 7 травня засідання щодо карантину.

Легкого вибору нема

Французький прем’єр-міністр Едуард Філіпп, подаючи парламентові план виходу з карантину, визнав, що легкого вибору у нього нема.

Він застеріг про “вимушене співіснування з вірусом” до часу, коли буде винайдено вакцину, або ефективні ліки від Ковід-19.

“Ми мусимо захищати французів, не допускаючи паралізування Франції, до такої міри, що вона впаде. Якщо надто розслабитися, то епідемія підстрибне. Але надмірна обережність може зігнути цілу країну”, - сказав прем’єр-міністр.

З 11 травня Франція поступово відкриє школи і підприємства, але ресторани, кав’ярні і пляжі залишатимуться закритими принаймні до червня, а спортивні заходи призупинені до вересня.

Уряд у Парижі заявив, що буде відкладати скасування карантинних обмежень, якщо показники поширення епідемії зростатимуть.

Для кращого відстежування перебігу епідемії французький уряд планує проводити більше аналізів населення на коронавірус і довести це число до принаймні 700 000 на тиждень.

“Якщо показники будуть погані, то ми не будемо 11 травня скасовувати карантинні обмеження, або будемо робити це суворіше”, - зауважив Едуард Філіпп.

Досі Франція проводила на тиждень лише близько 200 000 аналізів на коронавірус, що сягає ледве третини показника Німеччини пропорційно до населення.

Послаблення по італійськи

Італія стала однією з найбільш уражених коронавірусом країн Європи, де з часу виявлення 21 лютого першого випадку Ковід-19, померли майже 27 000 людей.

Показники епідемії знижуються в Італії впродовж останніх двох тижнів, і в деяких регіонах країни місцева влада оголосила, що послаблюватиме обмеження раніше, ніж це хоче робити центральний уряд.

Італійський прем’єр-міністр Джузеппе Конте оголосив, що жорсткий карантин, запроваджений сім тижнів тому, буде послаблений з 4 травня, коли дозволять відкрити парки і відновити роботу на виробництвах, та на будівельних майданчиках.

Але згідно з італійським планом крамниці залишатимуться закритими до 18 травня, а ресторанам, барам і перукарням не дозволять працювати до 1 червня.

Школи в Італії планують відкрити у вересні.

Таке повільне послаблення карантину розкритикували підприємці та опозиційні політики, але Джузеппе Конте заявив, що він “не може дозволити собі діяти під впливом громадської думки, навіть добре розуміючи ті настрої”.

Він сказав, що керується суворими настановами науковців, які застерігають про загрозу нової хвилі епідемії.

Уряд у ще одній болісно враженій коронавірусом країни Європи - Іспанії оголосив про плани відновлення “нормального життя у нових умовах” до кінця червня.

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