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Європа не визнає владу Талібану, але назвала 5 передумов

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу визначили передумови до взаємодії з владою Талібану в Афганістані, насамперед пошанування прав людини і недопущення використання афганської території для «експорту тероризму». За цих передумов ЄС може бути готовий взаємодіяти з Талібаном для вирішення нагальних проблем.

ЄС раніше оголосив, що зарезервував для допомоги Афганістану понад мільярд євро, але наразі тримає ті кошти замороженими.

...Нам необхідно буде взаємодіяти з новим урядом Афганістану, що не означає визнання.
Жозеп Борель

Після падіння підтримуваного Заходом уряду в Кабулі і виведення американських та інших іноземних військових з Афганістану міжнародна спільнота зосереджена на гуманітарній допомозі країні і на гарантіях виїзду іноземцям а також тим афганцям, які співпрацювали з західними структурами і зараз опинилися під загрозою.

Окремо британський міністр закордонних справ Домінік Рааб також заявив цього тижня, що Лондон готовий вирішувати з Талібаном окремі питання, але не поспішатиме з визнанням влади цього ісламістського руху.

«Щоб підтримувати населення Афганістану нам необхідно буде взаємодіяти з новим урядом Афганістану, що не означає визнання», - підкреслив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

Черга біля посольства Німеччини у Тегерані з афганцями, які сподіваються отримати візи біженців з правом поселення у Європейському Союзі. Тегеран. Іран. 1 вересня 2021 р.
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Жозеп Боррель виклав п’ять головних вимог і критеріїв за якими ЄС оцінюватиме владу Талібану:

1. Гарантії, щоб Афганістан не став базою для «експорту тероризму в інші країни».

2. Пошанування прав людини, зокрема прав жінок, а також верховенство права і свобода ЗМІ.

3. Створення всеохопного і представницького перехідного уряду шляхом переговорів з усіма політичними силами Афганістану.

4. Забезпечення вільного доступу для гуманітарної допомоги.

5. Виконання Талібаном обіцянок про дозвіл виїхати з країни усім іноземцям та афганцям, які опинилися під загрозою.

«Наша взаємодія залежатиме від виконання цих вимог», - заявив Боррель, зауваживши, що окремі країни ЄС будуть визначатися самостійно щодо кількості афганських біженців, яким вони готові надати притулок.

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Генсекретар ООН оприлюднив новий звіт про порушення прав людини в анексованому Криму. Відео
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Генсекретар ООН оприлюднив новий звіт про порушення прав людини в анексованому Криму. Відео

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