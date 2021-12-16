Кордони повинні бути непорушні і Україна має право захищатися, заявляє Європа Росії

Російська загроза Україні знову стала провідною темою нарад у Брюсселі, де 16 грудня зібралися керівники 27 держав Європейського Союзу.

Український президент Володимир Зеленський також перебуває в Брюсселі, де розмовляв з представниками ЄС і НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц скористався нагодою, щоб наголосити на принципі непорушності кордонів, в той час як Росія фактично контролює частину Донецької та Луганської областей України і стверджує, що український півострів Крим належить їй.

«Ми знову підкреслимо непорушність кордонів як важливу основу для миру в Європі, і що ми разом зробимо все, щоб ця непорушність зберігалася», - заявив німецький керівник перед початком засідань.

На жаль не всі лідери Європи однаково розуміють в цілому, що відбувається на наших кордонах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ того ж дня, промовляючи поруч з президентом Зеленським в штаб-квартирі альянсу, наголосив на підтримці України.

«Україна має право захищатися, як це вказано в хартії ООН, і НATO буде надавати вам практичну допомогу», - заявив Столтенберґ.

Володимир Зеленський підкреслив, що більшість українців зараз прагнуть приєднання до НАТО, і що ці прагнення зміцнилися після російського нападу 2014 року на Україну.

Європейські лідери гучно підкреслюють, що разом зі США, Великою Британією та іншими союзниками вони готові вдатися до нових жорсткіших санкцій, якщо Москва наважиться на розширення застосування сили щодо України.

Але український президент Володимир Зеленський після переговорів у Брюсселі зауважив, що «на жаль не всі лідери Європи однаково розуміють в цілому, що відбувається на наших кордонах».

За словами Зеленського людська ціна застосування Росією стягнутих до України військ була б величезною і для України, і для Росії, тому він наголосив на важливості уникнути повномасштабної війни.

«Мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика - після - вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика - до - ймовірної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде. Такі попереджаючі кроки, дійсно, можуть зупинити військовий конфлікт на сході нашої держави, який відбувається вісім років», – сказав Зеленський журналістам в Юрюсселі.

Представники країн Балтії і Польщі вказали на щораз агресивнішу політику російського керівництва і на намагання Москви «розмити межі між війною і миром».

«Насправді ми опинилися під низкою нападів. Я вважаю, що вони усі пов’язані», - сказав прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, нагадавши про мігрантів з близького сходу спрямованих до кордонів ЄС через Білорусь, підвищення цін на газ і російську кампанію дезінформації.

«Ми постали перед, можливо, найнебезпечнішою ситуацією за останні 30 років. Я кажу не лише про Україну, а східну частину НАТО сказав литовський президент Ґітанас Науседа.

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