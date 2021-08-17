З Кабульського аеропорту поновлена евакуація, а Талібан обіцяє амністію афганським держпрацівникам

У вівторок 17 серпня з аеропорту Кабула знову злітали літаки після того, як летовище вдалося розчистити від тисяч людей, що намагалися втекти із захопленої силами Талібану столиці Афганістану.

Напередодні американським солдатам довелося стріляти, як стверджується - у повітря, щоб розігнати натовпи на летовищі.

Повідомляють, що там у понеділок загинули принаймні 5 людей, але не відомо, чи вони стали жертвами пострілів, чи товкотнечі.

Світом поширилися відеокадри, що зафіксували спроби людей чіплятися назовні до велетенського транспортного літака під час його виїзду на злітну смугу.

ЗМІ повідомляють, що принаймні дві людини потім загинули, впавши з літака на будівлі біля аеропорту.

Президент США Джо Байден в той день 16 серпня перервав свою відпустку і у спеціальному зверненні у Вашингтоні заявив, що рішення вивести американські війська з Афганістану було правильним.

Президент Байден визнав, що підтримуваний заходом афганський уряд розвалився швидше, ніж передбачали, але поклав відповідальність за це на лідерів Афганістану.

"Скільки ще поколінь американських доньок та синів ви хочете, щоб я надіслав воювати у громадянській війні в Афганістані, якщо це не роблять афганські військові?”, - зауважив Байден.

Тим часом ісламістський рух Талібан оголосив, що пропонує амністію усім афганським урядовим працівникам і закликає їх повертатися до роботи.

“Ви може впевнено починати своє нормальне життя”, - цитує заяву Талібану агентство новин AFP.

Але багато афганців побоюються, що Талібан повернеться до методів, які ісламістський рух застосовував, коли контролював Афганістан з 1996 до 2001 року.

Рада безпеки ООН закликала до переговорів про створення нового уряду Афганістану, а генеральний секретар Антоніу Ґутерріш застеріг від порушень прав людини і зокрема від утисків жінок.

Талібан у минулому забороняв жінкам працювати і масово застосовував для покарань каменування і повішення.

Деякі представники Талібану тепер кажуть, що вони поважатимуть права жінок і меншин.

Дивіться також: Що кажуть колишні перекладачі США в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни. Відео