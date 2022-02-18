Кремль посилює ескалацію. Західні оглядачі про оголошену "республіками" евакуацію населення до Росії

Оголошення лідерів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію населення до Росії через буцімто загрозу з боку України викликає тривогу у численних оглядачів, журналістів.

"Дуже значний захід, який далі прокладає шлях до нападу Росії", - твітує оглядач Ніл Хауер.

"Думаю ми спостерігаємо ознаки створення приводів для військової операції Росії. Різка ескалація обстрілів вздовж контактної лінії у Донбасі. ДНР оглошує евакуацію до Ростова, через "напад, що насувається", зловічний крок, якщо його буде реаілзовано, - пише американський військовий експерт Майкл Кофман. - Зверніть увагу, що російські ЗМІ виносять ці історії на перші шпальти, тож медійний наратив стрімко набирає сили. Я не медійний аналітик, тож не буду говорити далі, але я думаю, ми зараз спостерігаємо пізнавані ознаки змін у російському інформаційному просторі".

"Незалежно від того, чи планує Путін розпочати війну, чи ні, він робить все можливе, щоб переконати усіх, що планує. Він зараз точно єдиний, хто здійснює ескалацію", - твітує оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

"Схоже, що Росія готується до визнання ДНР/ЛНР, або у найгіршому випадку - до "вторгнення", - пише журналіст Алек Лунь.

У п'ятницю лідери непідконтрольних українській владі регіонів Донецької та Луганської області заявили про евакуації населення до Росії. За словами Пушиліна, домовленості про тимчасовий прийом досягнуто з російським керівництвом. Насамперед евакуюватимуться жінки, діти та літні.

Як повідомляє "Українська правда", у так званій "ЛНР" заявили про підготовку Україною "провокації на лінії зіткнення" та "глибокий прорив", а у "ДНР" - що Україна "готова до силового захоплення" Донбасу а президент України віддасть наказ військовим йти в наступ.

Влада України заперечила приписувані їй плани.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню.", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Російське видання Znak повідомляє, що влада Ростовської області Росії, куди мають евакуювати людей з "республік", дізналась про відповідні заяви з новин, і поки немає жодної інформації про розгортання пунктів тимчасвого перебування для біженців.

Оглядачі звертають увагу, що сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив про "ескалацію" на Донбасі, та закликав Київ провести переговори з представниками т.з. "республік", щоб закінчити конфлікт.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не вестиме переговорів з очільниками тимчасово окупованих територій

"Наміри Кремля схоже у тому, щоб посилювати ескалацію доки не зламається воля України протидіяти виконанню Мінських угод. Але він вимагатиме більше з кожним наступним кроком. Це у російському кримінальному жаргоні називають "поставити на лічильник", - пише Леонід Рагозін.

Інші вважають імовірною агресію.

"Як вони могли би наполягати на Мінську тепер? Це не 2015 рік. Якщо вони будуть загострювати далі, я думаю це буде для "об'єднання народу Донбасу" - приєднати Маріуполь до "народних республік" та визнати їх. Це не було би прагматичним кроком, але таке моє відчуття", - пише аналітикиня Катарін Квінн-Джадж.

"Сьогодні стає очевидно, що готуєтсья гаряча фаза російської "відповіді" на ескалацію у Донбасі . Але цікаво, що Москва виходить з того, що сама собою виникне ситуація, яка дасть операції ознаки "легітимних" дій у відповідь на насильство. Але є одне але. Путін закликав Київ розпочати переговори з ЛНР та ДНР. Позиція Росії, яка відмовляється вести переговори зроузміла, але за нинішніх умов, коли Росія переконана, що така відмова гарантована, може виникнути нагода. Київ може несподівано оголосити про готовність до таких переговорів заради миру. Це точно сплутає карти Кремля та ускладнить втілення його планів щодо "ескалації". Хоча, боюся, що це не врятує ситуацію", - наводить аналіз аналітикині Московського центру Карнегі Тетяна Становая журналістка CNN Голодрига.

Як повідомлялось, у Росії заперечують плани вторгнення до України.

"Жодного "російського вторгнення" в Україну, про що з осені минулого року заявляють на офіційному рівні США та їхні союзники, немає і не планується, тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінити інакше, як спробу чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки", - йдеться у переданій Москвою її відповіді США на їх реакцію на раніше озвучені Росією вимоги щодо надання їй "грантій безпеки" (відмова НАТО від вступу України та ін. - прим. ГА).

Окремі оглядачі також вказують, що у 2008-му році евакуація частини населення Південної Осетії передувала військовому конфлікту Росії та Грузії.

Різниця у тому, як відреагує Київ. Грузію очолював нетерплячий лідер, який вважав, що США його підтримають; українці не мають ілюзій щодо того, що станеться, якщо вони заковтнуть наживку Путін

"Я висвітлював Російсько-грузинську війну 2008. Спочатку постріли та обстріли з сепаратистського регіону мешканцям якого Путін дав російські паспорти, потім безпідставні звинувачення з боку Кремля у "геноциді" та масоване вторгнення російських військових, які щойно завершили навчання. Це не нова методичка. Різниця у тому, як відреагує Київ. Грузію очолював нетерплячий лідер, який вважав, що США його підтримають; українці не мають ілюзій щодо того, що станеться, якщо вони заковтнуть наживку Путіна", - пише дослідник американського Wilson Center Лучан Кім.

Міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив, напередодні запланованих переговорів із державним секретарем США Блінкеном наступного тижня, що Москва зацікавлена у тому, щоб "докладніше пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками".

Останні два дні українські військові та проросійські сепаратисти на Донбасі звинувачують один одного в обстрілах. За даними Києва, сепаратисти сьогодні не менше ніж 20 разів порушили режим перемир'я. Усього минулої доби Україна зафіксувала 60 порушень.

Представники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" повідомили про обстріли з боку української армії та розповіли, що на їх територію потрапили десятки мін та снарядів, жителі деяких населених пунктів залишилися без світла.

Місія ОБСЄ минулої доби зафіксувала на лінії дотику понад п'ятсот вибухів і закликала обидві сторони конфлікту припинити вогонь.

Українське МВС також заявило про диверсії на лініях зв'язку в Луганській та Донецькій областях одного з найбільших мобільних операторів. Кілька годин жителі регіону не могли дзвонити та виходити в інтернет. На відновлення зв'язку знадобилося кілька годин.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Української правди", Znak, Укрінформ, Интерфакс.