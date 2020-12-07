Державний секретар США привітав новий санкційний механізм ЄС, згадав застування Закону Магнітського на глобальному рівні

Сполучені Штати вітають рішення Європейського Союзу з прийняття нового механізму санкцій за порушення прав людини, заявив в понеділок держсекретар США Майк Помпео. У його заяві з нагоди міжнародного Дня прав людини зазначається, що це видатне досягнення буде сприяти подальшому зміцненню захисту прав людини в усьому світі.

У повідомленні у Twitter державний секретар США також згадав "Глобальну дію закону Магнітського".

«Закон Магнітського», прийнятий у 2012-му році у США, спочатку був спрямований на персональні санкції щодо російських офіційних осіб, яких у США звинуватили у репресіях проти юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського. Законопроект пізніше було розширено - з прийняттям «Глобального Закону Магнітського» США можуть накладати візові та фінансові санкції стосовно порушників прав людини і в інших країнах.

За словами Помпео, новий механізм дає державам-членам ЄС «потужний інструмент для притягнення до відповідальності за порушення прав людини в глобальному масштабі», доповнюючи зусилля Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади і зміцнюючи партнерство, спрямоване на захист прав людини і запобігання порушень у всьому світі. «У Європи буде надійний партнер в цій програмі в особі США, і ми закликаємо ЄС якомога швидше ввести перші санкції», - заявив держсекретар.

«США продовжать шукати додаткових союзників і партнерів, використовуючи всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб позбавити порушників прав людини доступу до американської фінансової системи і інших міжнародних фінансових систем», - додав він.

Раніше санкції ЄС привітав бізнесмен Білл Браудер, координатор Глобальної кампанії за справедливість імені Магнітського.

"Тепер офіційно. ЄС має власний Закон Магнітського. Його щойно ухвалили 27 міністрів закордонних справ ЄС. Для цього знадобилося 10 років, але тепер до Глобального руху за справедливість імені Магнітсього долучились 27 країн. Монументальний і історичний день!" - твітував Браудер.

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