Західні партнери Києва вважають, що боротьбу з корупцією в Україні намагаються зірвати

Велика Британія приєдналася до європейських партнерів із висловленням стурбованості у зв’язку з тим, що названо тиском на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

У заяві Міністерства закордонних справ у Лондоні у середу йдеться про намагання “підірвати боротьбу з корупцією”.

Напередодні Європейський Союз фактично скритикував генерального прокурора України Юрія Луценка за “оприлюднення розслідування корупції, що значно послаблює здатність НАБУ ефективно проводити слідство і підриває довіру громадськості в ефективній боротьбі з корупцією”.

Нове соціологічне дослідження від МРІ свідчить, що корупція в державних органах є головною проблемою для виборців в Україні. Звичайно, викорінити корупцію - це кращий шлях завойовувати їхні голоси, ніж підрив інституцій, які займаються боротьбою з корупцією?

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У заяві зовнішньополітичного відомства ЄС підкреслено, що “боротьба з корупцією є ключовим елементом у розвитку взаємин ЄС з Україною, від якої залежить успіх інших реформ”.

Сам голова НАБУ Артем Ситник, який у ці дні перебуває у Вашингтоні, сказав "Голосу Америки", що йдеться про намагання потужних сил в Україні протидіяти антикорупційній реформі.

Тим часом у Сполучених Штатах Державний департамент вказав, що американські фахівці працюють в НАБУ, допомагаючи створювати інституційні спроможності для боротьби з корупцією.

Британці наголошують на тому, що Лондон вклав значні ресурси у створення НАБУ і називають тривожною ознакою нещодавні події в Україні “зокрема, втручання у розслідування НАБУ і викриття його агентів…, що ставить під загрозу майбутнє незалежних антикорупційних розслідувань”.

Посол Великої Британії у Київі Джудіт Ґоф через Twitter порадила політикам "завойовувати голоси виборців" зосереджуючись на викоріненні корупції, а не на "підриві інституцій, які займаються боротьбою з корупцією".

Заяви західних партнерів України з’явилися на тлі особливої уваги до дій відомства генерального прокурора Юрія Луценка та інших силових структур, включно з СБУ.

Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, у середу пояснював невдалі намагання затримати у Києві Міхеіла Саакашвілі, якого звинувачують в антизаконних діях.

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