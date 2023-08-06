Washington Post: США виділяють Україні більше допомоги, ніж будь-якій іншій країні

США виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає понад 43 мільярди доларів військової допомоги, йдеться в аналізі наданої Україні допомоги, який опублікував The Washington Post.

США виділяють Україні більше фінансової допомоги, ніж будь-якій іншій країні.

І це більше, ніж США виділяють на допомогу будь-якій іншій країні. "Фінансування [допомоги Україні, - ред. ГА] перевищило двосторонню підтримку інших союзників США, зокрема Ізраїлю, Йорданії та Єгипту, деяких із найбільших отримувачів підтримки США", - пише видання.

Газета нагадує, що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.

Разом з тим, нагадує видання, військова допомога є лише частиною зобов’язань Америки перед Україною: також обіцяно надати мільярди доларів економічної та гуманітарної допомоги.

Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.

Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.

Газета також радить оцінювати цифри у порівняльному контексті. Так, наприклад, вартість компанії Twitter - 44 мільярди доларів, вартість космічного телескопа Джеймса Вебба - 10 мільярдів, вартість плану виплат студентських позик адміністрацією Байдена - 39 мільярдів.

Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.

Своєю чергою видання Hill опублікувало нові дані, зібрані Кільським інститутом світової економіки, згідно з якими Європа зараз витрачає на Україну пропорційно більше, ніж Сполучені Штати. І розрив збільшується.

Дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру показують, що з поправкою на інфляцію військові витрати США зменшилися на 11,5% між 2010 і 2022 роками, тоді як сукупні витрати на оборону європейських членів НАТО зросли на 18%. У результаті розрив у розподілі тягаря всередині НАТО значно скоротився. На США більше не припадає три чверті витрат альянсу на оборону — тепер це трохи більш як дві третини, підрахували в інституті.

Хоча лише сім країн НАТО витратили 2 або більше відсотків свого ВВП на оборону у 2022 році, очікується, що таких країн буде 19 наступного року та - 24 до 2026 року. Лише три країни — Канада, Ісландія та Люксембург — досі не мають плану досягти позначки у 2% ВВП на оборону.

Липневі дані аналізу Кільського інституту свідчать, що з лютого 2022 року по травень 2023 року європейські країни фактично виділили більше допомоги Україні, ніж Сполучені Штати протягом 11 із 17 місяців, включених до даних.

США, які до грудня минулого року надали понад 52% всієї допомоги Україні, зараз становлять у цьому 43%.

Разом з тим Hill нагадує, що США забезпечують більшість військових потреб України, тому що вони краще оснащені для цього. Але Європа надала Україні майже дві третини всієї гуманітарної допомоги та прийняла мільйони біженців.