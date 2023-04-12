У ЄС відповіли на відео з імовірною стратою українських військових

ЄС обіцяє притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні, заявила в середу речниця ЄС Набіла Масралі.

"ЄС підтверджує своє тверде зобов'язання притягнути до відповідальності всіх виконавців і пособників воєнних злочинів, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - цитує Массралі CNN.

Заява є відповіддю на два відео, опубліковані в мережі 11 квітня, на яких показано страту, ймовірно, українських військових. "Якщо це підтвердиться, це ще одне брутальне нагадування про нелюдську природу російської агресії, - сказала Маасралі. - Вбивство військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевської конвенції й ще раз демонструє повне ігнорування Росією міжнародного права, зокрема, міжнародного гуманітарного права".

Відповідальні за страти українських військовополонених мають бути покарані, заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, повідомляє Радіо Свобода. "Я нажахана поширеним соцмережами відео, на якому російські військові відрізають голову українському військовополоненому. Це нелюдяно і я засуджую це в найсуворіший спосіб. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявила вона.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що "приголомшена надзвичайно жорстокими відео". "В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві місії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зажадав, аби питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини. Служба безпеки України повідомила про початок розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Міноборони України звернулось до користувачів соцмереж та ЗМІ з проханням зупинити поширення цих відео.