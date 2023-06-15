Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу і підтвердив підтримку вступу України в ЄС у майбутньому

НАТО має виконати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу. Таку резолюцію ухвалив Європарламент (ЄП). Євродепутати очікують, що "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше".

За документ проголосували 425 європейських законодавців, 38 висловились проти, 42 утрималися.

У резолюції підкреслено, що допоки не буде досягнуто повного членства в Альянсі, ЄС та разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни. Європарламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Європарламент також підтверджує свою підтримку минулорічного рішення Європейської Ради надати Україні статус кандидата в ЄС. Депутати висловили надію на позитивну рекомендацію Європейської Комісії, коли Україна успішно виконає сім кроків, викладених у висновку комісії. "Вони вимагають чіткого шляху для початку переговорів про вступ, які за достатньої підтримки можуть початися вже цього року", - зазначено на сайті ЄП.

Також депутати Європарламенту найрішучіше засуджують руйнування Росією Каховської дамби 6 червня, що є воєнним злочином і спричинило масштабні повені та спричинило екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні. Усі відповідальні за воєнні злочини, включно з руйнуванням дамби, будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом, повідомляє ЄП.

Європарламент також закликав до комплексного та адекватного пакету заходів ЄС щодо відбудови України, який має бути зосереджений на негайному, середньо- та довгостроковому сприянні, реконструкції та відновленні країни. Законодавці ЄС "з нетерпінням чекають на майбутній запропонований Європейською комісією перегляд поточної багаторічної фінансової програми та запропонованого механізму Rebuild Ukraine Facility, який покриватиме фінансування потреб України у відбудові в найближчі роки".

Депутати Європарламенту також підкреслюють важливість пов’язування реконструкції України з її підготовкою до вступу в ЄС і поточними внутрішніми реформами, водночас наголошуючи, що відновлення пошкодженої інфраструктури та промислових потужностей має відбуватися відповідно до принципу "відбудуй краще" та Європейської зеленої угоди. Це допомогло б перетворити країну на безвуглецеву та цифрову сучасну європейську державу добробуту та ринкову економіку, йдеться у повідомленні ЄС.