Екс-агентка ЦРУ, яка балотується до Конгресу, заявила про українсько-єврейське походження

Відома екс-агентка ЦРУ Валері Плейм у своєму передвиборчому ролику на виборах до Конгресу США від штату Нью-Мексико розповіла, що вона має українсько-єврейське походження.

«Я похожу з україно-єврейського покоління. Мій тато був у військово-повітряні силах, мій брат ледь не загинув у В’єтнамі. Моя служба перервалася, коли мене зрадив власний уряд», - розповідає Плейм у відео під назвою "Під прикриттям".

Кар’єра демократки, яка сьогодні притендує на крісло у Сенаті дійсно закінчилася раптово і скандально на початку 2000-х.

Працюючи як агент ЦРУ під прикриттям, Плейм рекомендувала адміністрації Джорджа Буша-молодшого відправити свого тодішнього чоловіка, колишнього дипломата Джозефа Вілсона, до Нігеру, щоб перевірити звинувачення стосовно того, чи дійсно іракський диктатор Саддам Хусейн намагався придбати уран для виробництва зброї масового знищення. Пізніше, у 2003-му році, Плейм-Вілсон опублікувала статтю у The New York Times, у якій поставила під сумнів аргументацію адміністрації щодо введення військ США в Ірак.

У ході відео, на якому вона викладає власну версіює своєї біографії, з’являється Льюїс "Скутер" Ліббі, старший помічник віце-президента Діка Чейні, який, як вона заявляє, розповів журналістам на приватних брифінгах, що саме вона була тією людиною, що рекомендувала Вілсона для поїздки. Таким чином її прикриття було підірвано.

Плейм сказала, що переїхала до Нью-Мексико наступного дня після того, як Ліббі засудили за брехню перед судом присяжних у розслідуванні щодо розкриття її імені, додавши, що президент США Дональд Трамп помилував його минулого року.

Численні оглядачі, як видається, із захватом сприйняли відео Плейм.

Вони закликають підтримати політика на виборах.

Однак фактчекери Washington Post поставили під сумнів передвиборчі закиди Плейм щодо вини Ліббі. Зокрема журналісти спростували, що її імя та роль у ЦРУ було вперше розкрито у колонці журналіста The Times Роберта Новака. В огляді твердиться, що перешоджерелом журналіста радше був колишній заступник державного секретаря Річард Армітаж, а не Ліббі. Армітажа не притягували до відповідальності.

Окремі оглядачі також дорікнули Плейм, що про українсько-єврейське коріння вона заявила у відповідь на звинувачення в антисемітизмі, які раніше лунали щодо неї.

"Валері Плейм оприлюднила відео своєї виборчої кампанії: 1 Вона твердить, що служила в Іраку та КНДР (не служила); 2 Вона говорить, що походить від "українських єврейським іммігрантів" - щоб відповісти на звинуваченя в антисемітизмі; 3. Вона використовує печатку ЦРУ; 4 Каже, що мета її кампанії "поквитатись", - твітує дописувач видання Huffington Post Яшар Алі.

"Нагадую: Будь-яка серйозна стаття про виборчу кампанію Валері Плейм має згадувати, що вона неодноразово твітила статті з антисемітського сайту, включно із статтями, які звинувачували євреїв у нападі на США 11-го вересня 2001-го року та статтю під назвою "Американські євреї - рушійна сила воєн США", - пише редактор видання Tablet Яір Розенгберг.

Сама Плейм у понеділок у коментарі CNN заявила, що вже багато разів щиро вибачилась за ретвіти таких статей, а їх вміст не відображає її особистість.

"Знаєте, у соцмережах, не все уважно читаєш", - сказала вона CNN.

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