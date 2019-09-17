Екс-міністр оборони Великої Британії: Архітектура контролю над озброєнням, від якої ми залежали десятиліттями, розвалюється

Минулого місяця формально припинив свою дію Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між Сполученими Штатами та Росією. Цього місяця Президент Росії Володимир Путін заявив, його країна почне будувати ракети, раніше заборонені цією угодою, але не буде розміщувати їх, якщо Сполучені Штати не зроблять це першими. США після того, як ДРСМД припинив існування, також заявили, що відтепер зможуть займатися розробкою ракет, які були заборонені донедавна. Припинення дії договору змусила групу парламентарів та дипломатів з ЄС та Росії заговорити про нові серйозні ядерні загрози.

Вони вимагають, аби контроль над озброєнням на світовому рівні став пріоритетом Генасамблеї ООН, яка розпочинається вже сьогодні. Серед підписантів відповідного звернення Європейської мережі лідерів – голова цієї організації, колишній британський міністр оборони Дес Браун.

Архітектура контролю над озброєнням, від якої ми залежали десятиліттями, розвалюється.



"Архітектура контролю над озброєнням, від якої ми залежали десятиліттями, розвалюється. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що нові технології, які розробляються зараз, і які поєднуються із ядерною зброєю, генерують не лише нерегульовані потужності, але й ризики, яких ми не бачили до сьогодні", – каже Браун.

Мова йде про гіперзвукові ракети, які можуть розроблятися в Росії, США, Китаї та Австралії – і які нібито можуть обходити усі існуючі оборонні системи. Все більше країн прагнуть розробляти свої системи ракет. Але через 3 десятиліття після закінчення Холодної війни, Європа залишається на передовій, каже Браун.

Ми живемо у світі, у якому 90 відсотків ядерної зброї розгорнуто або зберігається.



"З європейської точки зору, погіршення довіри між Заходом та Росією у широкому сенсі і розмивання цієї архітектури, яке відбувалося систематично протягом приблизно останніх десяти років, турбує нас, тому що ми живемо у світі, у якому 90 відсотків ядерної зброї розгорнуто або зберігається. І багато того, що розгорнуто, може бути використано за лічені хвилини", – додає Дес Браун.

У зверненні попереджають, що не тільки Європа у зоні ризику. Північна Корея підвищила свій ядерний запас, спалахнула напруженість між Індією та Пакистаном, у обох є ядерний арсенал,. Під загрозою опинилась Іранська ядерна угода після виходу з неї США.

"Виглядає, що нинішні лідери піднімуть питання щодо цих загроз. Але проблема у тому, що наша політика і недостаток лідерства не дозволяє нам повернутися до тієї точки, до якої нас привели колишні лідери", – запевняє колишні міністр оборони Великої Британії.

Підписанти звернення до Генасабмлеї ООН закликають США і Росію розлянути нові підходи, аби побороти проблеми розробки нового озброєння. Такі ж країни, як Китай та інші власники ядерних ракет, мають пропагувати роботу над стратегічною стабільністю. Але у сучасному геополітичному середовищі досягти всеосяжної згоди по цьому питанню на рівні ООН буде не просто.