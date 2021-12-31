“Путін виглядає наляканим серйозними санкціями Заходу", - експерти про дзвінок Байдена та Путіна

Американські експерти вважають, що Володимир Путін серйозно ставиться до ризику введення західних санкцій у випадку нового вторгення Росії в Україну. Такі думки аналітики висловили за підсумками телефонного дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним, який відбувся 30 грудня.

Експерти звертають увагу на заяву Путіна про те, що масштабні санкції були б “дуже серйозною помилкою” і призвели б до повного розриву відносин між США та Росією. Про це російський президент сказав протягом розмови із Байденом, судячи із офіційних повідомлень Кремля.

“Російські посадовці часто заявляють, що вони не переймаються західними санкціями, і кажуть, що вони не мають реального впливу. Звучить так, ніби вони переймаються”, - міркує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

З цим погоджується аналітик Джорджтаунського університету Андерс Аслунд.

“Отже, Путін виглядає дійсно наляканим ще серйознішими санкціями США та Заходу”, - міркує Аслунд.

Своєю чергою, колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що розрив відносин між Вашингтоном та Москвою вже відбувся.

“Основне - Путін не думає, що Україна має бути незалежною державою. Він сам про це сказав, він написав довгу статтю, в якій пояснює, що на його думку українці та росіяни є частиною однієї нації. Тож незалежність України для нього є проблемою. Путін сфабрикував і створив цю кризу”, - заявив Макфол у коментарі CNBC International.

Водночас у Державному департаменті та Білому домі підкреслюють - коли йдеться про Росію, на думку Байдена найкращим методом вести переговори є на рівні лідерів.

“Протягом дзвінка президент Байден знову заявив, що суттєвого прогресу можна досягнути лише в умовах деескалації ситуації на кордоні з Україною. Тому в розмові найважливішим словом було “деескалація”, - розповіла "Голосу Америки" речниця Державного департаменту Андреа Калан.

Вона додала, що США будуть надалі тісно координувати свої зусилля із союзниками та партнерами зі всіх питань. “Ми будемо діяти за принципом “нічого не обговорювати про Україну без України”, - заявила речниця Держдепу.

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