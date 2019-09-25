Експлейнер: Як відбувається процедура імпічменту у США. Відео

Процедура імпічменту починається в Палаті представників. Її може ініціювати або один законодавець, або за початок процесу може проголосувати комітет. Також процес може розпочатися в Палаті Представників у відповідь на петицію або доповідь спецпрокурора. Після цього юридичний комітет зазвичай проводить розслідування щодо імпічменту, щоб перевірити, чи існують підстави для нього. Якщо так, комітет надсилає резолюцію про імпічмент повному складу Палати Представників. Голосування “за” імпічмент нагадує кримінальне провадження. Після цього справу направляють на розгляд Сенату. Члени Палати Представників виступають у ролі прокурорів - саме вони презентують Сенату обвинувачення у неправомірних діях. Обвинувачений може мати адвокатів, викликати своїх свідків та влаштовувати перехресний допит свідків обвинувачення. Судові процеси щодо імпічменту президента очолює Верховний суддя Верховного суду США. Після судового процесу, Сенат збирається на закриту сесію. Потім сенатори голосують на відкритій сесії по кожному з пунктів імпічменту. Процедури імпічменту раніше оголошувалися щодо президентів, федеральних суддів, сенатора і міністра.