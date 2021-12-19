Обсяг експорту російського газу газопроводом Ямал-Європа знову впав

Постачання російського природного газу до Німеччини газопроводом Ямал – Європа знову знизилися в неділю після короткочасного підвищення порівняно з суботніми рівнями, повідомляє агенство Рейтер. Про це свідчать дані німецького газотранспортного оператора Gascade. У суботу він виявився у кілька разів меншим за середньодобові показники грудня

До середини дня потік через точку обліку «Мальнов» на кордоні Німеччини та Польщі знизився приблизно до 370 тисяч кіловат-годин з рівня трохи більше 4 мільйонів кіловат-годин, який короткий час спостерігався протягом дня.

Прокачування по одному з головних маршрутів постачання російського газу до Європи продовжувало падати порівняно з суботнім рівнем, який становив близько 1,2 мільйона кіловат-годин – при тому, що середні показники грудня становили 9-12 мільйонів кіловат-годин.

Поки неясно, чому обсяги газу скоротилися. На прохання надати коментар У "Газпромі" не відповіли. Цього тижня компанія почала вилучати газ зі своїх підземних сховищ у центральній Росії, пік споживання очікується через місяць.

«Газпром» постачає газ до Європи за декількома маршрутами та бронює додаткові потужності понад обсяги, передбачені твердими контрактами, на аукціонах на поставки через Україну та через газопровід Ямал-Європа до Німеччини.

На грудневому аукціоні «Газпром» не забронював додаткових постачань через газопровід Ямал – Європа та час від часу замовляє невеликі експортні потужності на щоденних аукціонах, на запити клієнтів.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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