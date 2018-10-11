Пентагон заборонив винищувачам F-35 підніматись у повітря

Міністерство оборони США заборонило підніматись у повітря стелс літакам F-35 усіх модифікацій через підозру, що причиною нещодавньої аварії літака у штаті Південна Кароліна стали труби подачі пального у літаку. Про це Міноборони повідомило у четвер.

Повідомляється, що на всіх літаках буде перевірено труби, які могли стати причиною аварії. У разі потреби дефективні частини буде замінено. Інспекція може тривати до 2-х діб.

На всіх літаках буде перевірено труби, які могли стати причиною аварії. У разі потреби дефективні частини буде замінено. Інспекція може тривати до 2-х діб

Наприкінці вересня у штаті Південна Кароліна розбився новітній літак F-35B. Пілоту літака вдалося катапультуватися. За кілька днів перед аварією, F-35 вперше було використано для виконання бойової місії в Афганістані.

Раніше F-35 вже забороняли підніматись у повітря через технічні проблеми. Загальна вартість програми F-35 оцінюється у понад півтора трильйони доларів.

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