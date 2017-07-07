Стелс літаки F-35 почали готувати до подолання засобів ППО Росії та Китаю - ЗМІ

Стелс винищувачі F-35 ВПС США відпрацьовують на бойових полігонах та у комп'ютерних симуляціях бойові місії проти найкращих систем ППО Росії та Китаю. Таким чином військово-повітряні сили США готуються до загроз, які можуть виникнути протягом наступного десятиріччя і надалі. Про це -повідмоляє видання Business Insider.

Видання наводить слова посадовця ВПС США, який заявив, що метою випробувань є робота з загрозами з боку існуючих систем ППО Росії а також систем наступного покоління та гіпотетичних загроз.

За словами представника Пентагону, стелс винищувачі прагнуть підготувати до майбутніх загроз, які можуть походити, як від Російських, так і від Китайських систем а також від систем інших країн Азії. Для порівняння, на початку програми створення уніфікованого ударного винищувача для різних родів військ (Joint Strike Fighter ß офіційна назва програми F-35 - прим. ГА), літак мав протистояти російським системам С-300 та С-400. Новітні ж російські системи здатні змінювати частоти і можуть помічати літаки та відстані у сотні кілометрів.

Окрім того новітні та майбутні засоби ППО, використовують швидші процесори, працюють у ширшому діапазоні частот, інтегровані у ширші мережі і можуть мати здатність помічати навіть літаки малої помітності.

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