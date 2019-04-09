Російськими С-400 та американськими винищувачами F-35 не можна володіти одночасно - сенатори США до Туреччини

На Туреччину, країну-члена НАТО, буде накладено важкі санкції, якщо вона отримає поставки російських систем ППО С-400. Про це в колонці, оприлюдненій американським виданням The New York Times, заявили сенатори США від обох партії: республіканці Джим Інгофф та Джим Ріш, а також демократ Боб Менендес. Законодавці наполягають, що країні доведеться обирати між С-400 та американськими літаками, а отримати обидві технології їй не буде дозволено.

Санкції важко вдарять по економіці Туреччини - позначаться на міжнародних ринках, відлякають прямі закордонні інвестиції та завдадуть шкоди аерокосмічній та оборонній промисловості Туреччини

Американські законодавці відзначають, що якщо Туреччина справді отримає С-400 у липні, як це заплановано, країну буде позбавлено права отримати американські винищувачі малої помітності F-35, а промислові підприємства країни, які залучені до створення та обслуговування програми F-35, буде з неї виключено.

"Придбання Туреччиною С-400 було би несумісним із її забов'язаннями перед НАТО та зменшило би її спроможність гармонійно взаємодіяти з союзниками. Придбання С-400 створило би неприйнятний ризик, бо радарна система С-400 може дати збройним силам Росії можливість вирахувати, як працюють F-35", - відзначають сенатори США.

Законодавці пишуть, що у разі отримання Туреччиною російських систем ППО на неї буде накладено санкції згідно до закону Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act.

"Санкції важко вдарять по економіці Туреччини - позначаться на міжнародних ринках, відлякають прямі закордонні інвестиції та завдадуть шкоди аерокосмічній та оборонній промисловості Туреччини", - також попереджає колонка, відзначаючи, що інтересам Путіна відповідає розкол НАТО, а будь-які переваги Туреччини від отримання російських систем буде нівельовано погіршенням відносин із Заходом.

Минулого тижня віце-президент США Майк Пенс застеріг Туреччину, що вона ризикує членством у НАТО і своєю участю в програмі F-35

Напередодні президент Росії Володимир Путін та лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілись у Москві, щоб обговорити поставку до Туреччини передових російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Цей крок викликав гнів уряду США, партнера Туреччини в НАТО.

США та інші союзники НАТО кажуть, що С-400 несумісні з системами озброєння Альянсу. Вашингтон висловив стурбованість тим, що використання С-400 Туреччиною може поставити під загрозу безпеку сучасних американських винищувачів F-35, які Туреччина готується отримати.

Минулого тижня віце-президент США Майк Пенс застеріг Туреччину, що вона ризикує членством у НАТО і своєю участю в програмі F-35, якщо не відмовиться від ракетного контракту з Росією.