Facebook запустить власну криптовалюту Libra

Компанія Facebook Inc планує запустити криптовалюту під назвою Libra наступного року в рамках своїх зусиль щодо розширення за межі соціальних мереж - в електронну комерцію та глобальні платежі.

Facebook заявила, що вона зв'язалася з 28 партнерами, щоб сформувати асоціацію Libra, засновану в Женеві організацію, що керує новою цифровою монетою, яку вона запустить у першій половині 2020 року, йдеться в маркетингових матеріалах та інтерв'ю з керівниками.

Питання конфіденційності споживачів або регуляторні бар'єри можуть спричинити значні перешкоди

Facebook також створила Calibra, дочірню компанію, яка пропонуватиме цифрові гаманці, пов'язані з платформами обміну повідомленнями Messenger і WhatsApp, щоб зберігати, надсилати та витрачати нову криптовалюту, що буде підтримуватися активами, які підтримуються урядом.

Компанія, що базується в Менло-Парк, штат Каліфорнія, має великі амбіції щодо криптовалюти, але питання конфіденційності споживачів або регуляторні бар'єри можуть спричинити значні перешкоди.

Компанія Facebook сподівається, що вона не тільки забезпечить транзакції між установленими споживачами та підприємствами в усьому світі, а й надаватиме споживачам доступ до фінансових послуг.

Дивіться також: Як США підготовляє наступне покоління професіоналів з кібербезпеки