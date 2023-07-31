Путін вигадав, що підтримка України серед європейців, буцімто, зменшується

24 липня під час відеоконференції з постійними членами Ради безпеки Росії президент РФ Путін заявив , що громадська думка в Європі змінюється, і що європейці схильні вважати, що підтримка України є марною тратою грошей і не відповідає європейським інтересам:

“Ми бачимо, що і в Європі громадська думка змінюється. І європейці, і представники європейських еліт бачать, що так звана підтримка України - це, фактично, глухий кут, порожня нескінченна втрата грошей та сил, фактично обслуговування чужих, далеко не європейських інтересів...”

Це неправда.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року країни-члени ЄС та європейські інституції надали Україні понад 70 мільярдів євро (понад 77 мільярдів доларів) гуманітарної та військової допомоги. Чотири мільйони українських біженців зараз проживають у країнах ЄС.

Опитування громадської думки, проведені серед європейців з квітня 2022 року по червень 2023 року, виявили сильну підтримку фінансової та військової допомоги Україні; економічних санкцій проти російського уряду, російських компаній і фізичних осіб; а також надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни в Україні, включно з прийомом тих, хто тікає від війни до країн ЄС.

Опитування Flash Eurobarometer (Євробарометр — це інструмент опитування, який використовують інституції ЄС для моніторингу європейської громадської думки) проводилося протягом 13-20 квітня 2022 року, майже через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для опитування було проведено онлайн-інтерв’ю з 26 066 громадянами ЄС у 27 країнах ЄС.

Ось що виявило опитування:

«Більше дев’яти з 10 респондентів (93%) схвалюють надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни. 88% європейців схвалюють ідею приймати в ЄС людей, які тікають від війни. 80% схвалюють фінансову підтримку, яку надають Україні.

…Переважна більшість європейців (80%) схвалюють економічні санкції проти Росії. 79% європейців схвалюють санкції проти російських олігархів, щоб накласти чіткі економічні та політичні витрати на політичну еліту Росії, відповідальну за вторгнення.

Дві третини європейців (67%) схвалюють те, що ЄС фінансує закупівлю та постачання військової техніки в Україну».

Принаймні дев’яносто відсотків опитаних у кожній із 27 країн-членів ЄС підтримують «надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни».

Опитування також показало, що хоча підтримка надання військового обладнання Україні була найбільшою у Фінляндії (90%), Естонії (87%), Польщі (86%), Литві (84%) і Португалії (83%), лише 30%- 31% респондентів Болгарії та Кіпру підтримали озброєння України.

Три опитування Євробарометра, проведені з травня 2022 року по лютий 2023 року в усіх 27 державах-членах ЄС за допомогою 26 000+ особистих та онлайн-інтерв’ю, виявили «потужну стійку солідарність європейців з Україною та їхню підтримку дій, вжитих для підтримки країни та її народу».

Різні форми допомоги Україні – від надання військової техніки до пропуску українських біженців до країн ЄС – підтримують 65–93% опитаних.

Весняне опитування 2023 року – Standard Eurobarometer, нещодавно проведене для інституцій ЄС, опитало 26 425 громадян ЄС шляхом особистих інтерв’ю з 31 травня по 21 червня 2023 року.

Опитування не виявило суттєвих змін у ставленні європейців до підтримки Україні з квітня 2022 року:

"88% громадян ЄС виступають за надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни, а 86% виступають за прийом в ЄС людей, які тікають від війни. 75% схвалюють фінансову підтримку України і 72% підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній і фізичних осіб.

Крім того, 66% згодні з забороною державним ЗМІ, таким як Sputnik і Russia Today, мовлення в ЄС і 64% підтримують фінансування закупівлі та постачання військової техніки в Україну".

Великі опитування (понад 12 000 інтерв’ю), які чотири рази на рік проводив eupinions, проект німецького фонду Bertelsmann Stiftung у всіх 27 країнах ЄС, також виявили незмінну підтримку допомоги Україні.

За даними eupinions, у березні 2022 року 56% жителів ЄС схвалювали те, що їхні країни підтримують Україну «доставкою зброї». Через рік, у березні 2023 року, 55% підтримали надання своїми країнами військової допомоги Україні.

Коли eupinions запитали респондентів "Чи повинен ЄС підтримувати Україну, постачаючи зброю?" — І в березні 2022 року, і роком пізніше «так» відповіли 62%.

Eupinions зазначив, що, згідно з його опитуваннями, у вересні 2022 року в ЄС "дещо впала" підтримка поставок зброї в Україну, але в березні 2023 року "відскочила до рівня, зафіксованого навесні 2022 року".

Eupinions виявив, що в березні 2022 року 86% його респондентів підтримали прийняття країнами українських біженців, тоді як 79% дали таку ж відповідь роком пізніше.