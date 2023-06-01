Фарерські острови обмежують доступ російських суден до своїх портів - через війну в Україні

Уряд Фарерських островів оголосив про обмеження доступу російських суден до портів цієї острівної країни, що входить до Королівства Данії.

Заходити у Фарерські порти буде дозволено виключно риболовецьким суднам Росії, однак їм буде заборонено скуповуватись на Фарерських островах або користуватись там послугами з техобслуговування. Як повідомив уряд цієї острівної країни, нові правила є відповіддю на російське вторгнення в Україну.

"До портів Фарерських островів буде дозволено заходити лише риболовецьким суднам, які займаються виключно рибальством, відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та Росією. Діяльність цих російських риболовецьких суден у портах буде обмежена до зміни екіпажу, завантаження вугіллям, провізією, висадкою та перевалом", - цитує заяву уряду Фарерів британське видання The Guardian.

Фарерські острови є автономною територією Данії, вони розташовані між Шотландією та Ісландією.

У листопаді минулого року уряд Фарерів опинився перед хвилею критики через поновлення угоди з Росією щодо взаємної риболовлі. Угода передбачає квоти на виловлення певних видів риби у Баренцевому морі для фарерських рибалок і біля Фарерських островів для росіян.

За даними видання The Guardian, Росія є одним з головних комерційних партнерів Фарерських островів. Прибутки з вилову риби за угодою з Росією ставить 5% ВВП Фарерських островів.