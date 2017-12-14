Щодо суверенітету України, то США на компроміс із Росією ніколи не підуть - Фаркас

Днями президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, в якому передбачено 350 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні

Екс-високопосадовець Пентагону, яка опікувалася співпрацею з Україною, Евелін Фаркас бачить позитивну тенденцію у військовій допомозі США. На початку цього тижня президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США, який містить 350 мільйонів доларів на посилення обороноздатності України.

Про це вона сказала в інтерв’ю Грузинській службі «Голосу Америки».

«Допомоги ніколи не достатньо – для тих з нас, хто дійсно хоче, аби Україна побудувала свої військові можливості. Частково, тому що Україні потрібне не обладнання, а військові навчання. А це коштує багато грошей. Але це гарна сума, яка додає до того обсягу, який вже був наданий Україні. Важливо, що це позитивний тренд. Адміністрація Трампа продовжує політику адміністрації Обами, і навіть дещо її посилює, принаймні фінансово», - зазначила Фаркас.

За її словами, Сполучені Штати можуть йти на компроміс з Росією з багатьох питань. Контроль над розповсюдженням зброї, питання ядерної зброї, ситуація в Сирії чи в Африці. Але коли мова йде про суверенітет українського народу, тут немає компромісу, - наголосила Евелін Фаркас.

«Сподіваюся, що наш спецпредставник щодо України говорить росіянам, що якщо вони не досягнуть певного прогресу у питанні миротворців чи інших – вони можуть очікувати більше санкцій», заявила екс-високопосадовець Пентагону.

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