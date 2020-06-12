Фаучі: сподіваюсь, вакцин від коронавірусу буде три або більше

В ексклюзивному інтерв'ю російській службі Голосу Америки директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі розповів, що відразу кілька компаній показують позитивні результати в розробці вакцини.

ГА: Зараз світ сподівається на швидку появу вакцини. Ви говорили, що налаштовані оптимістично з приводу тієї, що зараз розробляє компанія Moderna (яка проводить дослідження спільно з Інститутом алергії і інфекційних захворювань США - прим. ГА). Які є підстави для оптимізму? І чи показали інші розробники позитивну динаміку?

Ентоні Фаучі: Так, я з обережним оптимізмом очікую, що в розумні терміни ми отримаємо вакцину не тільки від компанії Moderna, але і від інших компаній. Moderna - не єдина компанія, з якою ми співпрацюємо, їх декілька. Причина мого оптимізму в тому, що результати ранніх випробувань на людях і на тваринах були позитивними. Іншими словами, вакцина захищає тварин на експериментальній стадії, а людей - на першій фазі випробувань. Вони змогли показати: вакцина потенційно може захистити від вірусу. Але при цьому ніколи не можна гарантувати, що у вас буде безпечна і ефективна вакцина. Давати такі обіцянки зараз нерозумно. Але ми можемо обережно сподіватися, що напрямок, в якому ми рухаємося, - правильний.

ГА: Говорячи про правильний напрямок, ви маєте на увазі нейтралізуючі антитіла, які проявилися у людей, які беруть участь в першому етапі дослідження?

ЕФ: Так, дослідження на першій фазі показали: помірні дози вакцини не просто викликали появу антитіл. Вони викликали появу нейтралізуючих антитіл. А саме ці антитіла блокують здатність вірусу до розмноження. Це дуже хороший знак.

ГА: Третій і останній етап досліджень вакцини від компанії Moderna повинен початися в липні. Одночасно в липні починається і виробництво перших вакцин, без очікування результатів третього етапу. Як ви висловилися, "ми розробляємо вакцину, усвідомлюючи ризики". Чому прийняли саме таке рішення?

ЕФ: Ми ризикуємо тільки грошима. Ми не ризикуємо безпекою людей, ми не ризикуємо цілісністю наукового дослідження. Це - надзвичайно гостра і важлива проблема і ми, федеральний уряд, готові взяти на себе фінансовий ризик, щоб прискорити процес і отримати вакцину місяцями раніше, ніж це було б за звичайних обставин. Ми вважаємо, цей ризик вартий того, якщо виявиться, що вакцина працює. Якщо виявиться, що ні - значить, ми просто втратили гроші. Але в такій надзвичайній ситуації ми вважаємо за краще ризикнути, щоб виграти час.

ГА: І скільки доз вакцини планують виробити?

ЕФ: Я думаю, що кожна компанія, яка розробляє вакцину, хотіла б виготовити принаймні 200-300 мільйонів доз. І деякі з компаній заявляють про прагнення не відразу, але в кінцевому підсумку, виробити близько мільярда доз.

ГА: Якщо успішні дослідження покажуть відразу кілька компаній, всі вони зможуть виробляти вакцини або повинна залишитися лише одна?

ЕФ: Сподіваюся, таких компаній буде більше двох. Тобто я сподіваюся, що буде три вакцини або навіть більше. Немає ніяких підстав сподіватися лише на вакцину від однієї компанії. Я думаю, що є низка кандидатів, результати досліджень яких виглядають досить сприятливо. І я зовсім не здивуюся, якщо у нас буде більше ніж один вид вакцини, може навіть три або чотири.

Раніше Ентоні Фаучі говорив, що майбутня вакцина проти коронавірусу може не дати довготривалого імунітету.

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